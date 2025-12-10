Sanremo 2026: Ema Stokholma e le altre conduttrici del PrimaFestival

Il Festival di Sanremo 2026 inizia a catalizzare l'attenzione mediatica e, tra indiscrezioni e conferme, prende forma il mosaico televisivo che accompagnerà la 76ª edizione della kermesse. Nelle ultime ore sono stati resi noti i tre volti che guideranno PrimaFestival, il programma che ogni sera anticipa il Festival andando in onda subito dopo il TG1 delle 20:00, sostituendo Affari Tuoi nell'access time della cosiddetta "settimana santa" della musica italiana.

PrimaFestival: il cast ufficiale della decima edizione

A condurre la decima edizione del format saranno Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, come riportato da Adnkronos. Le tre conduttrici hanno fatto parte della giuria di Sanremo Giovani, che proprio ieri ha selezionato i sei artisti che il 14 dicembre si contenderanno l'accesso alla categoria Nuove Proposte del Festival.

Per Stokholma e Rey si tratta di un ritorno a Sanremo, seppur con ruoli diversi rispetto allo scorso anno: Ema era stata voce e volto di Rai Radio 2 al fianco dello speaker e critico musicale Gino Castaldo per raccontare la kermesse, mentre Carolina era arrivata nella città ligure come inviata di Unomattina.

Carolina Rey

Le possibili co-conduttrici di Carlo Conti

Nel frattempo, Il Messaggero ha diffuso le prime indiscrezioni sulle figure femminili che potrebbero affiancare Carlo Conti nelle cinque serate del Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Sul palco dell'Ariston potrebbero alternarsi:

Andrea Delogu

Vanessa Incontrada

Francesca Fialdini

Serena Autieri

Michela Giraud

Brenda Lodigiani

Un cast variegato che rispecchia la volontà di Conti di coniugare competenza, spettacolo e comicità. Tra le anticipazioni più rilevanti spicca il nome del possibile super ospite dell'edizione 2026: Eros Ramazzotti, che potrebbe salire sul palco dell'Ariston per celebrare i 40 anni di Adesso tu, brano con cui vinse il Festival nel 1986.

Una data eccezionale per evitare le Olimpiadi invernali

Quest'anno il Festival andrà in onda eccezionalmente a fine febbraio per evitare la sovrapposizione con le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. La RAI trasmetterà l'evento in chiaro in esclusiva, mentre Warner Bros. Discovery curerà lo streaming attraverso i propri canali dedicati.