Uomini e Donne, Cosimo "tradisce" Tina Cipollari? Sorpreso a cena con una donna misteriosa

Sembrava sinceramente interessato a Tina Cipollari, ma proprio questo fine settimana, Cosimo Dadolante è stato beccato a cena con un'altra donna. E non si trattava di Tina.

Cosimo a cena con una donna misteriosa

Il gossip è stato lanciato da Deianira Marzano, che ha pubblicato nelle sue storie la foto del corteggiatore di Tina a cena con un'altra donna.

Sabato sera infatti, Cosimo era a cena in un locale di Sesto San Giovanni, lui e una misteriosa compagnia femminile. La Marzano ha pubblicato anche il nome del locale, riportando una segnalazione che aveva ricevuto. Nella stessa segnalazione veniva osservato che non si tratta di un posto particolarmente "chic", specie considerando le presunte possibilità economiche del corteggiatore.

Cosimo e Tina

Uomini e donne: Tina Cipollari

Al momento Cosimo è rimasto l'unico corteggiatore di Tina Cipollari, dato che Angelo Perla aveva rinunciato subito. I due in trasmissione sembrano molto affiatati: sicuramente si è instaurato un bel rapporto, basato sullo scherzo e la complicità.

I due sono stati a Parigi, dove hanno trascorso un week end insieme e fatto acquisti. Sono stati anche in Puglia, a Mesagne, dove Tina ha avuto anche occasione di conoscere i genitori dell'uomo. Cosimo e Tina inoltre, stanno progettando un viaggio a Madrid e siamo sicuri che, proprio come nella capitale francese, anche stavolta Tina riceverà regali costosi.

Ma c'è del sentimento oppure si tratta solo di una profonda amicizia? Sicuramente tra i due c'è feeling, inoltre Tina ha ammesso più volte di trovarsi bene in compagnia di Cosimo. Come finirà questo corteggiamento?

Non sappiamo niente della donna con cui Cosimo si accompagnava sabato sera, potrebbe anche essere un'amica: che questo gossip salti fuori anche in trasmissione?