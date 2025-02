Uomini e Donne, Gianmarco Steri accusa le corteggiatrici di essere interessate solo alla visibilità televisiva

Da qualche settimana Gianmarco Steri riveste il ruolo di tronista nel programma cult di Canale 5 Uomini e Donne. Il ragazzo ha colpito tutti grazie al percorso che lo ha visto protagonista con la precedente tronista, ovvero Martina De Ioannon, la quale però non l'ha scelto.

Maria ha quindi deciso di offrire a Gianmarco Steri la possibilità di diventare tronista e lui ha ovviamente accettato. Poche ore fa abbiamo assistito al confronto tra il tronista e una delle sue corteggiatrici Cristina Ferrara. Fra i due c'è stata chimica fin dall'inizio, ma con il passare delle esterne le cose sono peggiorate. Gianmarco ha infatti raccontato come sia presente un grande interesse nei confronti della ragazza ma di come, osservandola in studio, si sia ricreduto descrivendola come strana nei comportamenti.

Cristina ha allora ammesso di come un'altra ragazza, Liane, l'abbia descritta come una gatta morta e lui, invece che difenderla, si sia dimostrato superficiale, arrivando perfino a ridere di questa battuta di poco gusto. Ovviamente, tutto questo non ha fatto altro che far nascere nuovi dubbi nel tronista, il quale ha cominciato a supporre che alcune ragazze, Cristina compresa, siano in studio solo perchè interessate al contesto televisivo e non a lui.

I dubbi di Gianmarco, tronista di Uomini e Donne

Gianmarco e Cristina hanno quindi avuto un forte confronto e anche in esterna la ragazza si era allontanata in maniera prematura, dichiarando di avere un carattere molto difficile che la porta ad infastidirsi davvero spesso. Gianmarco ha poi dichiarato di come sia realmente interessato a Cristina, ma di come non riesca a fidarsi di lei poiché in alcuni momenti sembra quasi come se stesse giocando.

Anche di fronte alla battuta fatta da Liane, la ragazza avrebbe potuto chiedere un chiarimento, cosa che non si è verificata e che ha portato il ragazzo a pensare come la stessa non sia realmente interessata a lui.

Sappiamo che Gianmarco è realmente interessato a Cristina, tanto da aver detto che la ragazza è una delle poche che avrebbe voluto incontrare subito dopo la fine della scorsa esterna. Purtroppo, però, i due hanno avuto una battuta d'arresto e non possiamo fare altro che aspettare le prossime puntate di Uomini e Donne per capire se riusciranno a superare questa fase.