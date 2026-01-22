Uomini e Donne: Mario Lenti rivede Magda e fa infuriare Tina Cipollari

Tra colpi di scena, ritorni inaspettati e scelte sentimentali decisamente discutibili, Uomini e Donne continua a regalare puntate che non passano inosservate. Anche l'appuntamento di oggi ha messo al centro il trono over, tra dichiarazioni, cene strategiche e triangoli che sembrano moltiplicarsi invece di risolversi. Protagonisti assoluti, dame e cavalieri pronti a tutto pur di trovare l'amore... o quantomeno un posto fisso al centro studio. Ecco cosa è successo nella puntata di oggi.

Trono Over del 22 gennaio

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, giovedì 22 gennaio 2026, su Canale 5, il trono over ci ha regalato una puntata ricca di intrecci, fraintendimenti e - naturalmente - qualche scelta discutibile. Protagonista indiscusso? Mario Lenti, che sembra aver deciso di vivere il programma come se fosse un tour gastronomico sentimentale: una cena non si nega a nessuno.

Mario, uno e trino (sentimentalmente parlando)

La puntata si apre proprio con Mario Lenti, che ancora una volta racconta di essersi rivisto con Isabella. Durante una cena, tra una portata e l'altra, i due si sono persino scambiati un bacio. Fin qui tutto bene... se non fosse che la storia non finisce affatto qui. Subito dopo va in onda una clip registrata dopo l'ultima puntata, che mostra un avvicinamento tra Mario e Cinzia Paolini, nonostante il palese disgusto di Gemma Galgani, che assiste alla scena con l'espressione di chi ha appena visto l'ennesimo déjà-vu (e non le piace affatto).

Alessio Pilli Stella

E siccome non c'è due senza tre, ecco spuntare anche Magda: Mario confessa di averla rivista durante una serata in Puglia e, sorpresa delle sorprese, i due si sono riavvicinati. A questo punto più che un parterre, sembra una rotatoria. Il comportamento di Magda, che sembra accettare serenamente di essere trattata come una possibile terza scelta, non passa inosservato. Tina Cipollari, sempre attenta (e mai diplomatica), lancia subito l'allarme: secondo lei tra Mario e Magda potrebbe esserci stato anche qualcosa di più intimo. Ipotesi, accuse e sguardi sospetti: il clima si scalda, ma le conferme latitano.

Rosanna non molla: missione Alessio

Il secondo segmento è dedicato a Rosanna Siino, più determinata che mai a conquistare Alessio Pilli Stella. Per riuscirci, gli consegna un biglietto con un invito a cena: o la va o la spacca. Dopo l'incontro, Alessio dovrà decidere se continuare la conoscenza o chiudere definitivamente. Alla fine Alessio accetta l'invito e i due si concedono anche un ballo insieme. Segnali positivi? Forse sì, ma a Uomini e Donne nulla è mai definitivo... soprattutto quando sembra andare tutto bene.

Marta volta pagina (o almeno ci prova)

Spazio anche a Marta, che dopo aver chiuso con Federico Mastrostefano decide di ghostarlo senza troppi rimpianti: niente risposte al telefono e capitolo chiuso. Per lei scende un nuovo cavaliere, che però non convince Magda. Il nuovo arrivato, però, sembra piacere parecchio alle altre dame del parterre... e anche a Maria De Filippi, che lo invita a restare e accomodarsi tra gli Over. Promosso senza riserve.