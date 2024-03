Uomini e Donne: Confronto acceso tra Ida Platano e Cristina Tenuta, Daniele elimina chi mangia patatine

Nel mondo delle dinamiche di Uomini e Donne, nulla è mai tranquillo e le tensioni possono esplodere da un momento all'altro. E questa volta, è stata la conduttrice Maria De Filippi a gettare benzina sul fuoco, informando la tronista Ida Platano di un avvenimento che avrebbe scatenato una serie di polemiche.

Ida contro Cristina a Uomini e donne

Durante la puntata del 15 marzo del popolare programma televisivo, Maria De Filippi ha rivelato a Ida Platano che Cristina Tenuta si era avvicinata a Mario Cusitore, corteggiatore della tronista, chiedendogli di ballare. La reazione di Ida non si è fatta attendere: visibilmente contrariata, si è scagliata contro la dama Cristina.

Barbara De Santi ha accusato Cristina di aver voluto provocare Ida, mentre Marcello Messina ha voluto sottolineare che la dama studi le sue strategie in maniera molto dettagliata.

Il confronto è diventato ancora più acceso quando Ida Platano ha chiesto spiegazioni direttamente a Mario Cusitore, il quale ha confessato di aver preferito evitare di ballare con Cristina per non suscitare sospetti nella tronista. Tuttavia, la risposta di Mario non è stata ben accolta da Ida, che sperava in una reazione diversa. "Mi sarebbe piaciuto che tu dicessi 'sono interessato a Ida, sono qui per lei'".

Uomini e donne anticipazioni: Gemma e Tina tornano a litigare, nuove dame per Mario

Questa situazione ha messo a dura prova il rapporto tra Ida Platano e Mario Cusitore, evidenziando ancora una volta una mancanza di fiducia da parte della tronista nei confronti del corteggiatore.

Trono classico: Brando

Nella precedente puntata il trono di Brando era stato caratterizzato da una situazione caotica: Brando, Beatriz e Raffaella avevano deciso di abbandonare lo studio. Oggi il tronista ha rivelato che si era preso una settimana di pausa in cui non aveva sentito nessuna delle due troniste.

Brando nella prossima puntata di Uomini e donne comunicherà la sua scelta

Oggi in studio non si sono presentate né Beatriz né Raffaella. Brando ha comunicato che nella prossima puntata comunicherà la sua scelta, poi ha lasciato lo studio per programmare i dettagli con la redazione.

Daniele

Oggi è stato presentato il nuovo tronista, Daniele, 33 anni di Napoli che avevano visto nel video che anticipava il suo arrivo a Uomini e donne. Per lui ci sono alcune corteggiatrici che sono arrivate per conoscerlo. Daniele balla sono con una di loro, poi, a sorpresa, chiede a Maria De Filippi se può cominciare ad eliminare le ragazze che sono arrivate solo per mangiare le patatine.

Nel mezzo Ida ha ballato con Daniele, con cui era andata anche in esterna. La tronista ammette che la differenza di età con il suo corteggiatore la frena. Ida ammette che sente un trasporto maggiore verso Mario e Pierpaolo.

Mentre Daniele e Ida ballavano la tronista ha lasciato lo studio in lacrime, Daniele confessa di averle sussurrato alcune cose che, se Ida vuole, rivelerà. Il corteggiatore si sarebbe complimentato con Ida dicendole cose carine augurandole il meglio.

Trono Over: Ernesto

Per Ernesto Russo sono scese due dame: Carlotta e Natalie, il cavaliere ha deciso di conoscere solo la seconda.