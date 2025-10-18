Uomini e Donne, Ciro Solimeno rompe il silenzio su Martina De Ioannon: “Mi sono fidato fino a tre ore fa”

Dopo la fine della storia nata a Uomini e Donne, Ciro reagisce alle segnalazioni che vedrebbero Martina di nuovo vicina all'ex corteggiatore Gianmarco. Le sue parole rivelano rabbia e delusione.

Dopo settimane di silenzio, Ciro Solimeno - la scelta di Martina De Ioannon nel programma Uomini e Donne - ha deciso di parlare pubblicamente per chiarire la sua posizione in merito alle notizie che stanno circolando nelle ultime ore. La loro storia, nata sotto i riflettori e terminata da poche settimane, sembrava chiusa pacificamente, ma le ultime segnalazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni hanno riacceso la curiosità del pubblico.

Le segnalazioni su Martina e Gianmarco Steri

Secondo quanto riportato, Martina sarebbe stata avvistata insieme al suo ex corteggiatore. I due sarebbero stati visti nel negozio di Gianmarco, tra abbracci e baci, per poi lasciare il luogo a bordo di un'auto nera, probabilmente di Martina. Testimoni affermano che la ragazza indossasse una tutina rosa e che la scena non sia passata inosservata, nonostante la difficoltà di scattare foto a causa del buio. Ciro e Martina hanno annunciato la rottura nel primo giorno di questo mese.

Le parole di Ciro: "Mi sono fidato fino a tre ore fa"

Dopo la diffusione di queste segnalazioni, Ciro ha pubblicato un lungo videomessaggio sui social, spiegando di aver scoperto tutto solo in queste ore, insieme al pubblico: "Buongiorno a tutti ragazzi, allora, alla luce di tutte quelle che sono le notizie che sto leggendo nelle ultime ore e soprattutto delle telefonate che ho ricevuto da stamattina, penso sia arrivato il momento di fare chiarezza su tutta la situazione."

Martina De Ioannon

Il ragazzo ha parlato apertamente delle difficoltà vissute nell'ultimo periodo della relazione con Martina, riferendosi alle "frecciatine sui social" e alle giustificazioni ricevute da lei: "Nel momento in cui ho fatto presente queste frecciatine, dall'altra parte c'è sempre stata una persona che ha negato. Io ho sempre creduto alle sue parole. Quando si ama una persona, tendo a fidarmi_."

Ciro ha poi aggiunto di essersi fidato della sua ex "fino a circa tre ore fa", sottolineando di non essere parte di nessun "teatrino" o "circolino" mediatico, ma di aver scoperto tutto in contemporanea con i fan: "Non faccio parte del teatrino, quello che state scoprendo voi lo sto scoprendo io insieme a voi. C'è tanta rabbia, perché certi gesti potevano essere evitati." Martina ha fatto anche una storia in cui indossava una collana regalatale da Gianmarco Steri durante il trono.

La Delusione e l'amarezza di Ciro

L'ex corteggiatore si è detto profondamente deluso non solo per la piega presa dalla situazione, ma anche per le accuse ricevute negli ultimi tempi: "Sono passato per la persona immatura, per quella che vuole fare hype, ma ho dimostrato l'opposto. Tutto questo è stato gestito in maniera sbagliata e prematura, e ci vedo una mancanza di rispetto nei miei confronti. Detto questo non so cosa ci aspetterà."

La situazione attuale

Al momento, né Martina né Gianmarco hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a quanto emerso. Tuttavia, le segnalazioni e le parole di Ciro lasciano intendere che la frattura tra i due ex sia profonda e che la fiducia, almeno da parte di lui, sia ormai definitivamente compromessa. Non resta che attendere se Martina deciderà di replicare pubblicamente o preferirà mantenere il silenzio, mentre il pubblico di Uomini e Donne continua a dividersi tra chi sostiene Ciro e chi invece invita alla prudenza, in attesa di conferme.