Uomini e Donne, Ciro Solimeno le parole del nuovo tronista: “Sono sotto choc, ma pronto a voltare pagina”

Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 4 novembre. Dopo il confronto in studio con Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, Maria De Filippi ha sorpreso tutti offrendo il trono a Ciro Solimeno, ex corteggiatore e scelta di Martina. Una decisione accolta con entusiasmo dagli opinionisti e dal pubblico, che ha visto in questa scelta un modo per alleggerire la pressione mediatica su Martina, criticata per aver - secondo molti telespettatori - 'preso in giro' Ciro durante questi mesi.

Le parole di Ciro da tronista

Subito dopo la registrazione, Witty TV ha intervistato il nuovo tronista, che ha raccontato le sue prime emozioni da protagonista del Trono Classico: "Sono ancora un po' sotto choc, nel senso che sono successe tante cose insieme e devo ancora realizzare del tutto quello che sta accadendo. Ho cercato di riprendermi e di voltare pagina, quindi penso che quello che mi sta capitando ora sia lo sprint per ripartire."

Cosa cerca in una donna: "L'impatto visivo conta, ma voglio anche il giusto equilibrio"

Ciro Solimeno ha poi parlato delle sue aspettative per questa nuova avventura: "Da corteggiatore ho vissuto un'esperienza bellissima, mi sono innamorato all'interno di questo programma e ora spero di trovare una persona che mi faccia battere di nuovo il cuore. Non ho uno standard fisso, ma l'impatto visivo per me conta: mi si legge in faccia se una persona mi piace o meno. Poi, ovviamente, è importante conoscerla anche caratterialmente. Credo che in amore, se qualcosa non va, si possa sempre aggiustare trovando un giusto compromesso."

Il nuovo tronista si è anche definito una persona molto istintiva, consapevole che questo lato del suo carattere può essere sia un punto di forza che un limite: "Quando mi piace una persona vado a tremila, e questo non sempre è un pregio. Nel mondo di oggi bisogna imparare ad andare con i piedi di piombo." Infine, Ciro ha commentato la fine della sua relazione con Martina De Ioannon, esperienza che - a suo dire - gli ha insegnato molto.

L'amore vissuto con Martina De Ioannon e la voglia di crescere

"La relazione che ho appena terminato mi ha fatto capire che, anche se avevo accanto una persona impulsiva, spesso sapeva essere riflessiva. Io, invece, ho avuto pochi momenti di riflessione nella mia vita, e questo mi ha aiutato a vedere l'altro lato della medaglia. Mi ha fatto crescere tanto e ora sono curioso di capire come mi relazionerò con un'altra persona." Con questa nuova avventura sul trono, Ciro Solimeno, dopo il confronto con Martina di ieri, si prepara dunque a scrivere un nuovo capitolo del suo percorso sentimentale, tra emozioni, scoperte e - chissà - un nuovo amore pronto a fargli battere il cuore.