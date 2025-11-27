Uomini e donne, l'ex tronista Manuela Carriero: "Sequestrata e violentata da qualcuno che conoscevo"

La giovane influencer racconta per la prima volta il dramma che ha subito, spiegando come questa esperienza abbia influenzato il suo rapporto con gli uomini e la vita quotidiana.

Manuela Carriero, giovane influencer nota al grande pubblico per la partecipazione a Temptation Island e al trono classico di Uomini e donne nel 2023, ha deciso di aprirsi in modo molto personale sui social, condividendo un episodio drammatico della sua vita privata. La giovane, oggi felicemente fidanzata con Francesco Chiofalo e molto seguita su Instagram, ha scelto di raccontare per la prima volta un trauma che l'ha segnata profondamente.

In un lungo post, Manuela ha rivelato di essere stata vittima di un sequestro di persona da parte di qualcuno che conosceva molto bene. L'episodio è stato caratterizzato da violenza sessuale, fisica e minacce di morte con una pistola. "È stata un'esperienza surreale che ho faticato e fatico a raccontare. Solo a pensarci, ho ancora i brividi", ha scritto l'influencer, sottolineando quanto il vissuto l'abbia profondamente segnata.

Manuela, che abbandonò Uomini e donne perchè riteneva che i suoi corteggiatori non erano interessati a lei, ha spiegato come questo trauma abbia influito sulle sue relazioni personali: "In pochi minuti, mi sono ritrovata in un agghiacciante film dell'orrore. Mi sento miracolata, ma questo evento mi ha lasciato traumi profondi, influenzando il mio modo di relazionarmi con gli uomini. Infatti, quando sono sola con un uomo, avverto un forte senso di disagio e terrore."

Manuela Carriero con il fidanzato Francesco Chiofalo

L'influencer ha anche raccontato di non aver mai parlato prima di questa vicenda sui social, per la difficoltà di affrontare un'esperienza così delicata e per la paura delle reazioni e dei giudizi: "Non avrei avuto la forza di affrontare le cattiverie che ne deriverebbero, anche su argomenti così sensibili. Non giudichiamo senza sapere!"

Il post di Manuela Carriero ha ricevuto immediatamente il supporto dei follower, molti dei quali hanno espresso vicinanza e solidarietà, condividendo il punto di vista dell'ex tronista. Come è facile constatare, è sempre semplice dare giudizi da dietro lo schermo senza conoscere realmente le persone, il loro vissuto o ciò che stanno attraversando.