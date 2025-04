Uomini e Donne, Gianmarco perde una corteggiatrice, nel Trono Over scatta un bacio per Gemma

La nuova registrazione di Uomini e Donne su Canale 5 si è trasformata in un piccolo terremoto emotivo, soprattutto per Gianmarco Steri, protagonista di momenti intensi, rivelazioni e gesti che - a detta di molti - profumano già di scelta. Ecco qualche spoiler su ciò che vedremo nei prossimi episodi, I dettagli su quanto accaduto sono disponibili grazie a Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi.

Trono Classico

L'esterna tra Gianmarco e Francesca Polizzi ha avuto il sapore dell'intimità vera. Lei, dolce e premurosa, ha deciso di sorprenderlo con un regalo in anticipo per la partita Lazio-Roma, un pensiero sentito che ha emozionato visibilmente il tronista. Abbracci sinceri, sguardi complici e un'intesa che si è fatta evidente anche agli occhi più scettici: un momento che ha lasciato il segno.

A colpire è stato proprio quell'abbraccio. A sottolinearlo con voce rotta dalle lacrime è Cristina Ferrara, che ha notato la differenza tra il contatto "freddo" vissuto in piscina con Gianmarco e la spontaneità dell'abbraccio dato a Francesca. La sua commozione ha accompagnato buona parte della puntata, culminando in un gesto forte: Cristina lascia lo studio mentre Gianmarco, pur dispiaciuto, non la trattiene.

Non è stata l'unica a uscire. Anche Nadia Di Diodato ha deciso di abbandonare il percorso, giudicando incoerente il comportamento di Gianmarco. Solo poco tempo fa, infatti, aveva detto che Francesca "gli era scesa" - e ora? Un'esterna così carica, che sembra riavvicinarli in modo definitivo. Ma Gianmarco, dopo il ballo con Francesca, ha chiesto proprio di Nadia.

Francesca è sempre più vicina al tronista

Un'uscita dallo studio che sa di chiarimento, ma che arriva tardi: quando Cristina esce, lui non fa nulla per fermarla. Durante il confronto finale, infatti, ammette che sì, Cristina gli piace esteticamente, ma emotivamente non lo smuove, mentre Francesca riesce a toccare corde più profonde. Francesca, con ironia e leggerezza, commenta: "Oggi facciamo sciopero del trono classico!", facendo riferimento all'uscita di scena delle sue colleghe, che le ha persino impedito di commentare la sua esterna.

Chi era presente in studio non ha dubbi: la scelta sarà Francesca. E se il cuore di Gianmarco sembra sempre più certo, è anche grazie al racconto intimo che la ragazza ha condiviso con lui: il suo ritorno dalla Cina, la fine dolorosa di una storia, la delusione che le aveva tolto fiducia nell'amore. Ma adesso, qualcosa - o meglio, qualcuno - le sta restituendo la voglia di crederci.

Tina Cipollari critica Guido

E mentre i giovani fanno i conti con sentimenti in crescita e addii silenziosi, il parterre del Trono Over non resta a guardare. Gemma Galgani, sempre romantica e speranzosa, ha condiviso una nuova uscita con un cavaliere conosciuto da poco. Tra loro è già scattato un bacio e la voglia di continuare a conoscersi sembra essere reciproca. Una piccola rivincita per la dama torinese, che ancora una volta dimostra di credere nelle emozioni, senza riserve.

Più complicata la situazione per Sabrina Zago e Guido. Anche tra loro c'è stato qualche bacio, ma i blocchi reciproci hanno frenato tutto. In studio, la reazione è stata piuttosto accesa: Tina Cipollari non ha risparmiato critiche, sottolineando quanto Guido non sia all'altezza e suggerendo a Sabrina di voltare pagina.

Sul fronte Alessio Pili Stella, le tensioni si accendono con Valentina, che ha chiesto il numero di Pierpaolo. Una mossa che ha innescato una discussione animata: Valentina accusa Alessio di essere troppo presente nelle dinamiche degli altri (Luana compresa) e troppo assente con lei.