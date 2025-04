Uomini e Donne anticipazioni 6 aprile: Francesca Polizzi in lacrime, Nadia insulta Gianmarco Steri

Le nuove anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e Donne ci raccontano dei litigi tra le corteggiatrici di Gianmarco Steri e di una rissa sfiorata tra due cavalieri del Trono Over. Una puntata densa di colpi di scena, tra chiarimenti mai davvero risolti, tensioni crescenti e nuove frequentazioni. I dettagli su quanto accaduto sono disponibili grazie a Lorenzo Pugnaloni

Trono Classico

Gianmarco Steri si trova in un momento complicato. Dopo gli sviluppi della precedente registrazione, Nadia Di Diodato era già presente in studio ma non è stata portata in esterna. La ragazza, visibilmente delusa, si aspettava un nuovo incontro dopo i due baci con il tronista. Invece, Gianmarco ha deciso di uscire con Cristina Ferrara, con cui l'esterna è andata molto bene, anche se senza baci. La piscina ha fatto da sfondo a un incontro rilassato, ma il clima in studio è stato tutt'altro che tranquillo.

Cristina e Nadia si sono scontrate duramente davanti a tutti, e Gianmarco ha scelto di ballare proprio con Cristina. Verso la fine, spazio a un lungo confronto con Francesca Polizzi. Lei è arrivata convinta di essere ormai a un passo dall'eliminazione. Gianmarco le ha detto apertamente che qualcosa in lei è cambiato e che non la sente più vicina come prima. Francesca ha provato a spiegare il suo atteggiamento chiuso, commuovendosi e rivelando un dolore personale del passato.

Alessio Pili Stella ha litigato con un altro cavaliere

Il momento è stato toccante, e alla fine, tra le lacrime, Francesca ha chiesto un gesto concreto: "Portami in esterna, se vuoi davvero conoscermi". Il tronista ha accettato, e i due hanno ballato insieme. Una chiusura sospesa, densa di emozione. Nadia da parte sua era veramente nera con il tronista e lo ha chiamato più volte scemo, dicendogli che da oggi in poi gli dirà tutto quello che le viene in mente.

Rissa sfiorata Tra Giovanni ed Alessio

Il Trono Over non è stato da meno in quanto a emozioni. Si comincia con Giuseppe e Isabella: lei, durante l'ultima esterna, ha ribadito che non intende ancora concedergli l'esclusiva, nonostante il bacio che si sono scambiati la sera prima. Giuseppe, al contrario, si dichiara pronto a concedergliela. A quel punto, Tina Cipollari e Gianni Sperti non hanno risparmiato le critiche: "Non eri tu quello che non si faceva mettere i piedi in testa? Ora dai l'esclusiva a una donna che non ricambia?".

Isabella difende la sua posizione con fermezza, e a nulla servono le ironie di Giuseppe, che finisce per litigare con un nuovo cavaliere. Le sue solite battute provocano la reazione del nuovo arrivato, che ribatte: "Accetto consigli da tutti, tranne che da te". I due vengono separati, ma il clima resta teso. Tina e Gianni si schierano apertamente contro Giuseppe.

Francesca Polizzi

Sabrina Zago, intanto, sta uscendo con Guido. I due si sarebbero dovuti vedere, ma lui non si è presentato: lei non guida la sera e si aspettava che fosse lui ad andare a prenderla. Gianni e Tina lo attaccano, accusandolo di scarso interesse. Inoltre, si scopre che Guido voleva portarla a cena nel ristorante di un amico, forse per una sponsorizzazione.

Maria De Filippi coglie l'occasione: "C'è un uomo per te Sabrina, lo facciamo scendere?". Sabrina inizialmente rifiuta, affermando che sta dando l'esclusiva a Guido. Ma le parole di Tina, che la mette in guardia sulle vere intenzioni del cavaliere, la fanno riflettere. Alla fine, Sabrina decide di conoscere il nuovo cavaliere e balla con lui. Guido? Non sembra affatto infastidito.

Successivamente, si parla di Giovanni, criticato dalla dama con cui si sta frequentando per essere poco presente. Lui si difende: ha quattro figli da tre donne diverse e il lavoro lo assorbe. Ma Alessio Pili Stella non ci sta: lo accusa di non avere tempo per stare nel programma. I due arrivano faccia a faccia, con toni accesi e insulti reciproci. Alla fine, Giovanni chiude la conoscenza.

Serata no anche per Gemma Galgani, uscita con un nuovo cavaliere: la cena è stata un disastro, lui ha criticato ogni suo atteggiamento. Nulla di fatto. Infine, spazio a Gloria Nicoletti: l'uscita con un cavaliere è andata male, ma Sebastiano Mignosa si dichiara ancora interessato e chiede di ballare con lei. Gloria risponde che, considerato com'è andata tra loro, non ha senso.

Sebastiano insiste: "Mi piaci ancora, uscirei anche ora dal programma per te". Lei, per metterlo alla prova, si alza e lo invita a uscire... ma alla fine, nessuno dei due lascia davvero lo studio. Cosimo metterà alla prova Tina con un viaggio in montagna, se supererà il test avrà il regalo di Pasqua: una borsa molto costosa.