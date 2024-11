Uomini e Donne, cavaliere del Trono Over nei guai: "manipolatore e su app di incontri", arrivano segnalazioni

Diverse segnalazioni rischiano di mettere nei guai uno dei protagonisti del Trono Over. Le indiscrezioni riguardano Vincenzo La Scala, uno dei cavalieri del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Alcuni follower di Deianira Marzano hanno segnalato all'esperta di gossip delle presunte mancanze di Vincenzo che, se confermate, potrebbero portare la redazione ad allontanarlo dal parterre.

Vincenzo La Scala nel mirino delle critiche

Il cavaliere sotto accusa, cinquantenne di Pisa, si è presentato al programma dichiarando di voler conoscere Barbara De Santi e Ilaria Volta . Con la prima dama è anche uscito, e tra i due ci sarebbero stati alcuni baci; tuttavia, Vincenzo ha manifestato interesse anche verso altre donne del parterre.

Stando alle anticipazioni delle puntate non ancora mandate in onda, Barbara ha perso la pazienza e minacciato di lasciare il programma. La fan di Deianira Marzano segnala inoltre che Vincenzo è iscritto a delle app di incontri, nonostante durante la prima puntata avesse affermato di non utilizzare alcun tipo di social.

Vincenzo La Scala

La segnalazione su Instagram

"Ciao Deia. Vorrei segnalare che Vincenzo La Scala, attualmente presente a Uomini e Donne, non è sincero riguardo alla propria situazione e alle sue intenzioni. Si tratta di una persona incline alla menzogna, attualmente iscritta a varie app di incontri. Ho prove di tutto ciò. Questo comportamento è in contrasto con il percorso di sincerità e autenticità che il programma richiede. So per certo che fosse fidanzato con una ragazza fino al 7 ottobre, a cui dichiarava amore fino alla mattina stessa," si legge sulla pagina Instagram dell'influencer.

Ma non finisce qui: in altre storie condivise dalla Marzano, una persona di nome Martina afferma di aver avuto una relazione con Vincenzo, relazione che si sarebbe conclusa solo quindici giorni fa. "Lui è un bugiardo patologico, manipolatore e tradisce tutte le sue compagne," scrive Martina, la quale, insieme a Gaia - altra fiamma di Vincenzo - si sarebbe organizzata per evitare che altre donne soffrano come loro: "Perché lui distrugge psicologicamente chiunque si leghi a lui."