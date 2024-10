Uomini e Donne: anticipazioni dell’ultima registrazione: Barbara De Santi vuole lasciare il programma

Negli studi della Fascino si è conclusa una nuova registrazione di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi, che ci tiene compagnia dal lunedì al venerdì, ha regalato momenti salienti e tensioni sia per il Trono Classico che per il Trono Over. Le anticipazioni, fornite da Lorenzo Pugnaloni, ci svelano dettagli imperdibili.

Trono Over: La rabbia della dama

Durante la registrazione, Barbara De Santi ha creato scompiglio in studio. Dopo aver iniziato una frequentazione con un uomo e aver condiviso con lui un bacio, la situazione si è complicata. Il cavaliere, infatti, ha espresso il desiderio di conoscere altre donne, scatenando la gelosia di Barbara, che ha risposto con tono provocatorio: "Ma mica te le baci?". In un impeto di rabbia, Barbara ha minacciato di lasciare il programma, evidenziando quanto la situazione l'abbia infastidita.

Nel frattempo, Gemma Galgani continua la sua conoscenza con Fabio, e come nelle precedenti puntate, i due hanno ballato insieme, consolidando ulteriormente il loro rapporto davanti al pubblico. Anche Alessio Pili Stella, ex di Claudia Lenti, è stato al centro dell'attenzione, uscendo sia con Prasanna che con Margherita Aiello. Tuttavia, la frequentazione con quest'ultima sembra non avere un futuro.

Gemma continua la sua frequentazione con Fabio

Trono Classico: Una svolta inaspettata

In questo segmento del programma, l'attenzione si è concentrata su Michele Longobardi e la sua decisione di portare Amal in esterna, nonostante avesse precedentemente deciso di eliminarla. Questa scelta ha creato tensione, specialmente con Alessio Pecorelli, che ha deciso di cancellare dalla sua corte la stessa Amal, evidentemente infastidito dalla sua dinamica con l'altro tronista. Francesca Sorrentino, dal canto suo, ha scelto di uscire in esterna con Francesco, uno dei nuovi arrivati. Paolo, un altro suo corteggiatore, ha manifestato il suo disappunto, sebbene senza creare grandi scenate.