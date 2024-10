Uomini e donne: Sabrina volta pagina dopo Gabriele, Francesco è il nuovo corteggiatore di Martina e Francesca

Nuovo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi: oggi va in onda l'ultima puntata della settimana, poiché domani, 1° novembre, il programma sarà in pausa.

Ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne prima della pausa per Ognissanti: nella puntata di oggi del dating show di Canale 5, i protagonisti maschili del Trono Over sono stati ripresi da Maria De Filippi, mentre il Trono Classico ha visto nuove tensioni tra la tronista Martina e il corteggiatore Ciro.

Maria si interroga sul comportamento dei cavalieri

La prima parte della puntata si apre con quattro sedie al centro dello studio, occupate da Diego Tavani e Andrea, affiancati da Valentina e Claudia D'Agostino. Maria De Filippi rivela a Diego un'indiscrezione che lo lascia sorpreso: Claudia, dopo aver detto di non poter uscire con lui a causa di un mal di testa, è andata a cena con Andrea.

Claudia spiega di non accettare l'accusa di essere bugiarda poiché il mal di testa era reale, e sottolinea che Diego non è coinvolto, dato che quella sera non era in programma un appuntamento tra loro. Andrea, invece, decide di interrompere la frequentazione con Claudia, sostenendo di trovare "strana" la sua voce al telefono, a suo dire "troppo maschile".

Maria De Filippi interviene per chiedere ad Andrea come mai, dopo il bacio con Valentina, non abbia voluto approfondire la loro conoscenza. La conduttrice riflette sul comportamento razionale degli uomini del parterre e sulla loro scelta di "non andare oltre", lasciando intendere che dietro certe decisioni potrebbero esserci motivazioni non discusse in trasmissione.

Successivamente, lo studio accoglie un nuovo gruppo di protagonisti: Francesco, Gabriele, Giuseppe, Sabrina e Ilaria. In precedenza, Gabriele aveva chiuso la sua frequentazione con Sabrina, nonostante quest'ultima avesse espresso un sincero interesse per lui, ritenendolo il primo uomo capace di farla sentire viva dopo la perdita del compagno. La dama, decisa a voltare pagina, annuncia oggi di voler conoscere Francesco e Giuseppe, nonostante lo scetticismo di Tina Cipollari. Nel frattempo, tra Ilaria e Gabriele iniziano le prime incomprensioni: lei desidera un figlio, mentre lui è contrario.

Trono Classico

Martina De Ioannon e Ciro continuano ad avere frequenti discussioni, ma la tronista sembra comunque interessata al corteggiatore. Martina si è detta delusa dal fatto che Ciro, nell'ultima puntata, abbia ballato con Amal, corteggiatrice di Alessio e Michele. Verso la fine della puntata, entra in studio un nuovo corteggiatore, Francesco, interessato sia a Francesca che a Martina. Martina sceglie di ballare con lui, mentre Ciro si avvicina a Maria Grazia, ex insegnante del Trono Over, per un ballo.