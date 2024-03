Uomini e donne: Brando insegue Raffaella, Gianni critica Sabrina per aver illuso Francesco

Uomini e Donne, il celebre programma televisivo di Maria De Filippi, è tornato con una nuova puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Protagonisti ancora Brando e Ida del Trono Classico e le dame e i cavaliere del Trono Over.

Uomini e donne

Nel post-puntata della sfilata della settimana scorsa, Francesco e Sabrina, protagonisti del Trono Over, hanno avuto un acceso confronto che si è protratto anche nella puntata odierna.

Trono Over: Francesco e Sabrina

Francesco ha cercato chiarezza dalla dama, la quale ha confessato di non voler lasciare il programma con lui. Di conseguenza, il cavaliere ha deciso di interrompere la loro frequentazione.

Il comportamento di Sabrina è stato oggetto di critiche da parte di Gianni Sperti e Silvio. Quest'ultimo ha addirittura accusato Sabrina di aver illuso Francesco, poiché i suoi segnali sono stati contraddittori. Ad esempio, dopo la sfilata, ha chiesto al cavaliere di ballare insieme.

Uomini e donne anticipazioni: nuovo colpo di scena nel trono di Brando Ephrikian

Sabrina ha detto di essere interessata solo a Marcello Messina. Dopo la discussione, Francesco ha momentaneamente abbandonato lo studio, ma al suo ritorno è stato invitato a ballare da Ida Platano.

Tiziana e Angelo

Nel frattempo, Tiziana e Angelo, anche del Trono Over, continuano a frequentarsi. Nonostante il desiderio di Angelo di procedere con cautela, tra i due sono già scoccate alcune scintille, culminate in baci appassionati.

La discussione si è infiammata quando sono intervenute Tina e Cristina. Entrambe accusano Tiziana di fingere. Secondo loro, la dama non è affatto interessata al cavaliere e sta solo recitando una parte.

Mario, Monika e Sara

Mario sta uscendo sia con Monika che con Sara, riuscendo a destreggiarsi come un perfetto slalomista. Il cavaliere ha respinto le accuse di Monika di ripetere i suoi appuntamenti in fotocopia. Mario ritiene che ogni uscita sia diversa e che non si comporta allo stesso modo con le due dame.

Trono Classico: Brando

Nel Trono Classico, Brando è ancora incerto tra Beatriz e Raffaella. Oggi il tronista ha litigato con Beatriz, non accettando i suoi comportamenti che ritiene infantili.

Mentre Brando e Beatriz discutevano, Raffaella ha lasciato il parterre piangendo per alcune frasi che Brando le avrebbe detto durante il ballo. Il tronista ha deciso di raggiungerla dietro le quinte.

Ida

Nell'ultima puntata dedicata al Trono Classico, Mario aveva lasciato lo studio dopo aver visto Ida Platano baciare Pierpaolo. Maria De Filippi aveva informato la tronista che lo speaker napoletano stava per abbandonare il programma. A quel punto, Ida aveva deciso di fermarlo.

Quando Ida è tornata in studio, Tina ha rimproverato la tronista perchè, considerando il comportamento passato di Mario, la Platano avrebbe dovuto lasciarlo andare. Nonostante sia contenta che Mario non se ne sia andato, Ida ha deciso di ballare al centro dello studio con Pierpaolo.