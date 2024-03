Uomini e donne, Brando bacia Raffaella e Ida bacia Pierpaolo: Mario abbandona lo studio

Nuova puntata di Uomini e donne incentrata sia sul Trono Classico che sul Trono Over. Brando continua a tenere Raffaella e Beatriz in sospeso. Ida Platano ha baciato Pierpaolo ma ha inseguito Mario che aveva lasciato lo studio.

Trono Classico: Brando

Durante la puntata dell'8 marzo Raffaella ha chiesto di confrontarsi con Beatriz, ammettendo che la competizione tra di loro avrebbe potuta essere gestita in modo più costruttivo, chiedendo scusa per le eventuali offese.

Beatriz a sua volta ha ricambiato le scuse di Raffaella. Tuttavia, Gianni Sperti ha manifestato dubbi sulla sincerità della corteggiatrice napoletana, sostenendo che nello studio del dating show si cambia troppo rapidamente la propria opinione.

Oggi abbiamo visto un'esterna tra Brando e Raffaella, la corteggiatrice è stata poi raggiunta in camerino dal tronista che l'aveva vista in lacrime. Raffaella ha continuato a sostenere di avere la netta percezione che il tronista la metta in secondo piano rispetto a Beatriz. Nonostante un acceso confronto, Brando ha ammesso di provare sentimenti sempre più forti per Raffaella e i due si sono scambiati un bacio.

Beatriz ha rinfacciato a Brando di essere corso da Raffaella solo perché la ragazza piangeva ma di non volerlo ammettere, nonostante l'esistenza dei filmati che confermano questa tesi.

Ida Platano

Rimanendo nel Trono Classico, Ida Platano ha dato il suo primo bacio da tronista a Pierpaolo. Durante la loro esterna la tronista ha regalato a Pierpaolo una foto di loro due insieme, i due hanno fatto anche una videochiamata con un amico di lunga data di Ida.

A Uomini e donne dell'8 marzo Mario ha lasciato lo studio inseguito da Ida Platano

La clip ha mandato in tilt Mario, il quale ha lasciato lo studio e si è diretta in camerino. Ida è apparsa infastidita da questa reazione, che ha trovato esagerata. La tronista ha ammesso, inoltre, che il bacio con Pierpaolo era molto sentito.

Infatti, tra i due ci sono stati alcuni baci a stampo. Gianni ha preso le difese di Mario credendo che la Platano dovrebbe comportarsi in modo diverso: "Lo hai fatto tornare ma dici di non credere in lui, vede un bacio e ha una reazione. Ma cosa dovrebbe fare?".

Maria De Filippi ha avvisato Ida che Mario ha deciso di lasciare il programma e sta già preparando le valige, quindi per chiarire con lo speaker radiofonico, Ida ha abbandonato lo studio per correre da Mario. I due si sono chiariti e Cusitore è tornato di nuovo sul parterre del dating show.

Trono Over

Nel Trono Over le sedute sono occupate da Ernesto Russo e Raffaella, che hanno chiuso la frequentazione con Barbara De Santi e Marcello Messina. I due sono usciti insieme e ammettono di essersi trovati bene. Raffaella ha precisato che ha accettato di uscire con Ernesto dopo che la chiusura tra Russo e Barbara è stata definitiva. La dama e il cavaliere continueranno a frequentarsi.

Barbara, nel frattempo, ha iniziato a frequentare Marcello, ma la loro è solo un'amicizia, per questo chiudono la frequentazione.