Uomini e donne anticipazioni: nuovo colpo di scena nel trono di Brando Ephrikian

Nuove anticipazioni sul Trono Classico di Brando Ephrikian, oggi ci sarebbe dovuta essere la scelta tra Beatriz D'Orsi e Raffaella Scuotto, ma le dinamiche del programma hanno riservato ulteriori colpo di scena, come ha svelato Lorenzo Pugnaloni attraverso i suoi aggiornamenti su Instagram.

Anticipazioni di Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e donne ci avevano consegnato un pomeriggio di attesa per le novità che ci avrebbe regalato il dating show di Maria De Filippi. Brando Ephrikian, avrebbe dovuto finalmente fare la sua scelta dopo mesi d'attesa, il giovane è seduto sul Trono da settembre.

Ebbene c'è stato un clamoroso colpo di scena, nonostante tutti i preparativi della produzione Brando ha deciso di rimandare la scelta perchè non era ancora pronto.

Uomini e donne: Raffaella e Beatriz in studio per la scelta, ma Brando non si presenta

Il colpo di scena di Brando

"Sia Beatriz che Raffaella si sono presentate. Hanno messo le poltrone rosse facendo vedere i best moments, le ragazze sono uscite e all'ultimo Brando non ha voluto più farla perché non era sicuro", si legge nelle anticipazioni di Pugnaloni.

Nella precedente registrazione, Brando era stato spiacevolmente sorpreso per l'assenza contemporanea di Raffaella e Beatriz, le due corteggiatrici avevano deciso di non presentarsi in studio.