Uomini e Donne: Atlanta e Lanfranco escono dal programma, Sabrina Zago attacca Nicola

Oggi, venerdì 20 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. La puntata è stata caratterizzata da forti tensioni, momenti di commozione e decisioni definitive che hanno cambiato gli equilibri del Trono Over.

Sabrina Zago contro Nicola: accuse e chiarimenti

La puntata si è aperta con un duro confronto tra Sabrina Zago e Nicola. La dama ha accusato apertamente il cavaliere di non essere stato onesto nei suoi confronti e di aver adottato un comportamento poco leale durante la loro frequentazione. Nella discussione è intervenuta anche Giada, che attualmente sta uscendo con Nicola.

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La dama ha preso le difese dell'uomo, sottolineando come Sabrina, in precedenza, avesse rifiutato ogni tentativo di chiarimento. Anche Barbara De Santi ha voluto dire la sua sulla condotta di Nicola, esprimendo forti dubbi. Alla fine, Sabrina ha deciso di voltare pagina definitivamente, scegliendo di proseguire la conoscenza con Davide.

Sabrina Zago

Atlanta e Lanfranco: un amore che sboccia

Uno dei momenti più emozionanti del pomeriggio è stato dedicato ad Atlanta e Lanfranco. La coppia del Trono Over, che fin dall'inizio ha mostrato una rara sintonia, ha raggiunto un punto di svolta: Atlanta ha sorpreso tutti leggendo una toccante lettera a Lanfranco, invitandolo ufficialmente a uscire dal programma con lei. Visibilmente commosso, lui ha accettato senza esitazione. Dopo settimane di sguardi e confronti in studio, i due hanno deciso di viversi il loro amore lontano dalle telecamere, salutando lo studio e uscendo mano nella mano tra gli applausi.

Elena e Dario: incomprensioni e scuse

Al centro dello studio si sono poi seduti Elena e Dario, reduci da un periodo di forti attriti. Dario ha provato a tendere una mano chiedendo scusa per i recenti scontri e ha raccontato i dettagli di alcuni giorni trascorsi insieme, che purtroppo si sono conclusi con l'ennesima lite. Dal canto suo, Elena è apparsa ferma sulle sue posizioni: la dama ha ribadito che i modi del cavaliere sono stati eccessivi e che, secondo lei, certi gesti non hanno dimostrato un reale interesse romantico, quanto piuttosto una mancanza di comprensione verso le sue esigenze.