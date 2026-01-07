Uomini e Donne, Armando Incarnato spiega perché ha lasciato il programma

Dopo anni al centro del Trono Over, Armando Incarnato torna a parlare del suo addio a Uomini e Donne e racconta il momento che lo ha portato a fare una scelta importante.

Per molti anni Armando Incarnato è stato uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne. Il cavaliere partenopeo, pur non sedendo più da alcune stagioni nel parterre del dating show di Maria De Filippi, è rimasto profondamente legato al programma che lo ha reso noto al grande pubblico. In una recente intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne, Armando ha raccontato come sta vivendo questo nuovo capitolo della sua vita, fatto di serenità, consapevolezza e soprattutto amore.

Perché Armando Incarnato ha lasciato il programma

"Finalmente sto attraversando un periodo sereno, oserei dire felice", ha confessato Incarnato. L'ex cavaliere ha voluto chiarire che Uomini e Donne non è mai stato il motivo del suo malessere, anzi rappresentava una distrazione da una realtà personale molto complessa. "Nell'ultimo periodo in cui sono stato in trasmissione stavo vivendo un momento difficile e doloroso. Ho smesso di partecipare perché sentivo il bisogno di dedicarmi solo ed esclusivamente a riprendermi ciò che avevo perso", ha spiegato. Una scelta importante, che sembra aver dato i suoi frutti.

L'amore lontano dalle telecamere

Armando ha poi rivelato di aver riscoperto una parte di sé che credeva persa e, soprattutto, di essersi innamorato lontano dai riflettori di Canale 5. "Ho riscoperto quella versione di me che nemmeno ricordavo più esistesse. È bello amare e sentirsi amati, essere un supporto e un punto di riferimento per qualcuno".

Armando Incarnato

"Essere il primo pensiero al mattino e l'ultimo prima di andare a dormire. Mi sento di nuovo importante semplicemente perché amato. Ed è una cosa meravigliosa". Non manca nemmeno il desiderio di costruire qualcosa di duraturo: Armando non esclude il matrimonio, anzi ammette che gli piacerebbe sposarsi al più presto.

Come Uomini e donne ha cambiato Armando

Nonostante l'addio al programma, Incarnato parla di del dating show come di un'esperienza fondamentale, che lo ha segnato profondamente. "È stata un'esperienza di vita a 360 gradi che mi ha cambiato. Oggi sono più dolce, più paziente, più rispettoso", ha raccontato. E sui giudizi ricevuti nel corso degli anni ha aggiunto: "Spesso venivo additato come maschilista, anche se non lo sono mai stato".

E infine: "Ho capito che probabilmente era il mio atteggiamento a farmi percepire così". Un percorso di crescita personale che lo ha portato a lavorare su se stesso e migliorare, lontano dalle polemiche e dalle dinamiche televisive. Armando Incarnato, oggi, sembra aver trovato finalmente quell'equilibrio che cercava da tempo.