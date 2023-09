Uomini e donne, Armando Incarnato innominabile: per Gianni Sperti è 'quella persona'

Il mistero che circonda la partecipazione di Armando Incarnato a Uomini e Donne si complica con l'aggiunta di un nuovo sviluppo: oggi, Gianni Sperti ha evitato accuratamente di menzionare il suo nome. Secondo alcune voci non confermate, sembra che il cavaliere partenopeo non sia stato incluso nel cast del dating show, questa notizia non è stata ancora ufficialmente confermata.

Il ruolo di Armando Incarnato a Uomini e donne

Nei giorni scorsi, Armando Incarnato ha reagito alle voci riguardanti la sua possibile esclusione da Uomini e Donne attraverso un messaggio sui social in cui esprimeva il suo disappunto nei confronti di coloro che stavano speculando sulla sua mancata partecipazione al programma di Maria De Filippi. "Avete stancato voi e questi articoli sulla mia persona - e nacora - Della mia vita faccio quello che mi pare. Resto in vacanza fino a quando ne ho voglia, nessuno mi dice cosa devo o non devo fare, né il come tantomeno il quando. Applicate un minino mi coscienza al vostro lavoro e fate attenzione a ciò che scrivete sul mio conto".

Gainni Sperti non nomina Armando

Oggi, a conferma delle tensioni esistenti tra Uomini e Donne e Armando Incarnato, l'opinionista Gianni Sperti ha cercato in ogni modo di evitare di menzionare il suo nome. Durante un ennesimo alterco con Aurora Tropea, Gianni, evidentemente frustrato dalla situazione con la dama, le ha rivolto queste parole: "Ora non c'è quella persona e ti sfoghi con me? Ora basta, Aurora, basta". È stato chiaro a tutti che il riferimento era proprio ad Armando, che nella stagione precedente aveva avuto numerosi conflitti con Aurora.

Gianni Sperti vuole denunciare Aurora Tropea

Durante la discussione tra Gianni ed Aurora, non sono mancate le solite minacce di querela. La Tropea ha accusato l'opinionista di utilizzare un linguaggio offensivo nei confronti del genere femminile, parlando di violenza verbale sulle donne: "Usare insulti nei confronti di una donna non è accettabile, hai superato i limiti con me". Questa accusa ha suscitato l'irritazione di Gianni, che ha replicato dicendo: "Se osi ancora una volta affermare che faccio violenza verbale sulle donne, ti denuncio. Maria, mi dispiace, ma io ho una dignità da difendere".