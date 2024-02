Uomini e Donne anticipazioni: torna un ex di Ida Platano, Gemma Galgani litiga con il nuovo cavaliere

Nuove anticipazioni su Uomini e donne, con ritorni imprevisti, litigi e conoscenze che non proseguono.

Nel mondo travolgente di Uomini e Donne, le anticipazioni sono sempre attese con trepidazione dai numerosi fan del programma, nel corso delle ultime registrazioni sul parterre del dating show è tornato Diego Tavani, che più di due anni fa ha avuto una relazione con Ida Platano, attuale tronista del programma. Al centro della puntata anche i nuovi tormenti d'amore di Gemma e il trono di Brando.

Anticipazioni Uomini e Donne: Trono Classico

Il mondo di Uomini e Donne, il celebre talk show condotto da Maria De Filippi, continua a tenere incollati gli spettatori alle vicende dei suoi protagonisti. Le ultime anticipazioni, fornite da Lorenzo Pugnaloni, portano con sé un mix di sorprese, litigi e decisioni cruciali che potrebbero cambiare il corso delle relazioni.

Ida Platano

Una delle notizie più rilevanti riguarda la chiusura definitiva della conoscenza tra Ida Platano e Luciano. Dopo alti e bassi, sembra che la coppia abbia deciso di mettere fine alla loro storia.

Durante la puntata, Mario Cusitore è stato assente e il suo nome non è stato menzionato, il cavaliere era stato allontanato da Ida dopo un'ennesima segnalazione.

Ida Platano ha portato in esterna Pierpaolo Siano, lasciando intravedere la possibilità di un bacio imminente.

Brando Ephrikian

Brando Ephrikian ha portato in esterna solo Beatriz D'Orsi, con la quale ha avuto un chiarimento. Tuttavia, in studio, la corteggiatrice è stata nuovamente coinvolta in litigi, soprattutto con Tina Cipollari e Raffaella Scuotto, l'altra corteggiatrice del tronista.

Brando stesso ha espresso la sua frustrazione riguardo al comportamento di Beatriz, mettendo in discussione il futuro della loro relazione.

Trono Over

Gemma Galgani, sempre al centro delle polemiche e delle dinamiche amorose, è stata protagonista di un acceso litigio con il suo nuovo cavaliere durante un'esterna. Lo scontro è proseguito anche in studio, dove il cavaliere si è trovato sotto attacco da parte di tutti.

Ernesto Russo, altra figura di spicco del programma, ha deciso di chiudere la conoscenza con Maura e Sabrina, dirigendo la sua attenzione verso Jessica e Barbara De Santi. Tuttavia, nonostante una recente esterna piacevole con Barbara, il tanto atteso bacio non è ancora avvenuto.

Le vicende amorose di Silvio Venturato e Luciano Bigotto hanno portato altrettante sorprese. Per Silvio Venturato è scesa una signora e lui ha deciso di tenerla, mentre Luciano ha mandato via la dama arrivata per conoscerlo.