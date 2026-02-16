Uomini e Donne anticipazioni: Tina e Gianni smascherano Mario e Cinzia

Scontro acceso nella nuova registrazione: gli opinionisti mettono alle strette Mario Lenti e Cinzia Paolini, accusandoli di accordi fuori dal programma. Tra ritorni, baci e addii, il dating show regala colpi di scena.

Oggi, lunedì 16 febbraio, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre dating show condotto da Maria De Filippi, con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Anche questa volta non sono mancati i colpi di scena, tra ritorni inaspettati, accuse in studio e nuovi baci. Ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni diffuse da Lollo Magazine.

Mario Lenti torna protagonista: sorpresa con Cinzia

Al centro dello studio è tornato Mario Lenti, il cavaliere che in passato aveva fatto battere il cuore di Gemma Galgani. A sorpresa, ha rivelato di essere uscito con Cinzia Paolini: i due si erano già frequentati tempo fa e ora hanno deciso di darsi una nuova possibilità. La conoscenza continua e i due dovrebbero rivedersi a cena già questa sera. Per Mario è arrivata anche una nuova dama dalla Campania, ma lui ha scelto di non tenerla.

Gianni Sperti e Tina Cipollari

Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno dominato gran parte della registrazione, criticando duramente Mario e Cinzia. Secondo gli opinionisti, i due si sarebbero sentiti e frequentati lontano dalle telecamere, allungando la storia solo per restare nel programma.

L'invito è stato chiaro: uscire insieme dal dating show e continuare la conoscenza fuori. Nel frattempo è emerso anche un altro dettaglio: Cinzia starebbe uscendo contemporaneamente anche con Michele.

Trono Classico: Ciro riprende Alessia

Per quanto riguarda il Trono Classico, si è partiti da Ciro Solimeno, che ha deciso di tornare sui suoi passi andando a riprendere Alessia Antonetti dopo averla eliminata. La scelta ha scatenato la reazione delle altre corteggiatrici: Elisa e Martina hanno deciso di lasciare lo studio. Ciro non ha fatto altre esterne, ma ha incontrato Alessia solo in camerino.

Sara Gaudenzi tra baci e dubbi

Novità anche per la tronista Sara Gaudenzi. Durante un'esterna ha baciato Alessio Rubeca. Subito dopo si è visto un confronto in camerino con l'altro corteggiatore, Matteo. Lei ci era rimasta male perché la scorsa volta lui l'aveva baciata. Però, dopo un momento particolare, Sara pensa di non piacergli.