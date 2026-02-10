Uomini e Donne anticipazioni: Maria rimprovera Ciro, Elisabetta litiga con Gianni Sperti

Oggi, martedì 10 febbraio, negli studi di Uomini e Donne si è svolta la seconda registrazione settimanale del celebre dating show di Maria De Filippi e degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, che continua a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 dal lunedì al venerdì pomeriggio. Ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni diffuse da Lollo Magazine.

Trono Classico: Edoardo e Paola: chiusura inaspettata

Ieri Paola aveva detto no alla richiesta del cavaliere di uscire insieme dal programma, oggi la dama spiega che non è andata giù che Edoardo volesse lasciare lo studio con la scusa dell'intimità, e decide di chiudere definitivamente. Tra tensioni e sguardi incrociati, la situazione si scalda già dalle prime battute della puntata.

Elisabetta e Stefano: bacio sotto i riflettori

Elisabetta Gigante esce in esterna con Stefano: i due raccontano di aver passato una bellissima serata e di essersi baciati. Tuttavia, in studio non manca la polemica: Gianni Sperti attacca Elisabetta per aver voltato pagina troppo rapidamente. La dama deve difendersi dalle accuse dell'opinionista e dalle frecciate di Sebastiano Mignosa.

Alessio Pilli Stella

Centro studio a quattro

Nel centro studio a quattro, Rosanna Siino non riesce a concentrarsi su Michele e litiga nuovamente con Alessio Pilli Stella dopo che la produzione mostra un video in cui lei lo raggiunge in camerino. Arnaldo e Debora sembrano trovarsi bene, ma Alessio non accetta il cambio di rotta così improvviso dopo che tra loro ci sono stati momenti di intimità.

Cinzia Paolini: tra passato e presente

Cinzia Paolini, invece di approfondire il rapporto con il suo nuovo corteggiatore, con cui c'e' stata anche una sorta di intimità, preferisce discutere della dinamica con Stefano, con cui aveva avuto una conoscenza telefonica durata circa un mese e di cui il cavaliere non ha fatto cenno in studio.

Sara Gaudenzi

Trono Over: Sara Gaudenzi e Matteo

Per il Trono Over, la puntata inizia con Sara Gaudenzi che esce in esterna con Matteo. Dopo qualche discussione iniziale, i due si scambiano due baci. In studio scatta la polemica: a Sara sembra che Matteo la baciasse per pietà, mentre lui si arrabbia per la presunta mancanza di partecipazione emotiva da parte della dama. Alla fine, però, i due riescono a chiarirsi.

Ciro Solimeno e Alessia Antonetti: lite e lacrime

Non mancano tensioni anche tra Ciro Solimeno e Alessia Antonetti. Durante l'esterna in camerino, lei viene accusata di essere "morta" emotivamente da Ciro, che si lamenta della sua voce, dei gesti e del comportamento. Maria De Filippi interviene per dire al tronista di abbassare i toni, ma la lite si conclude con Alessia in lacrime che chiede a Ciro di darle un'altra possibilità. Nonostante questo, Ciro la elimina, ma a fine puntata confessa di volerla rivedere, perché è stato influenzato dalle domande della conduttrice.