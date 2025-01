Uomini e donne anticipazioni della registrazione, Gianmarco Steri: 100 ragazze scendono per il nuovo tronista

Si è conclusa la prima registrazione settimanale di Uomini e Donne. Il popolare dating show di Maria De Filippi, che ci tiene compagnia dal lunedì al venerdì su Canale 5. Nelle riprese di oggi da segnalare l'inizio del Trono di Gianmarco Steri, l'ex corteggiatore di Martina De Ioannon ha già fatto segnare un primo record: 8000 ragazze vogliono corteggiarlo. Le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni rivelano tutti i dettagli della giornata.

Le anticipazioni di Uomini e donne

Francesca Sorrentino: L'esterna tra la tronista e Gianluca Costantino ha mostrato un momento di confronto importante. Dopo che Francesca aveva messo in dubbio il suo interesse, Gianluca è andato a trovarla in camerino al termine della scorsa registrazione per chiarire la sua posizione. Francesca ha confermato che il malinteso è stato risolto.

Nell'esterna con Gianmarco Meo, c'è stato finalmente un bacio, seguito da un tenero gesto: Francesca ha fatto una videochiamata con la nonna per presentarle il corteggiatore. Tuttavia, in studio la tronista ha scelto di non ballare con nessuno. Gianmarco Steri: Il nuovo tronista continua a ricevere un boom di richieste. Durante la registrazione, ben 100 ragazze sono scese per corteggiarlo, occupando i posti alle spalle di Maria De Filippi.

Il corteggiatore Gianmarco Meo

Gianmarco ha interagito con alcune di loro, eliminandone molte. In studio, era presente un amico del tronista come ospite speciale. Fino ad ora, sono arrivate oltre 8000 candidature per lui. Intanto, Tina Cipollari ha aperto la puntata con il suo trono personale. Due corteggiatori sono scesi per l'opinionista/tronista, ma Tina li ha scartati entrambi.

Grande Fratello: Mario Cusitore lascia Uomini e donne per il reality show di Alfonso Signorini, il rumor

Per il Trono Over, Claudia sta proseguendo la conoscenza con un cavaliere arrivato nelle scorse puntate. Nonostante le fosse stato proposto un nuovo corteggiatore, ha deciso di non farlo scendere. Anche il cavaliere che sta frequentando ha ricevuto la visita di due nuove corteggiatrici ma, dopo la presa di posizione di Claudia, ha scelto di non accettarle. Barbara, invece, ha visto scendere due nuovi corteggiatori per lei, ma li ha mandati via entrambi, dimostrando, ancora una volta, di essere molto selettiva nelle sue scelte.