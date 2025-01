Grande Fratello: Mario Cusitore lascia Uomini e donne per il reality show di Alfonso Signorini, il rumor

Il Grande Fratello continua a sperimentare strategie per risollevare l'interesse del pubblico. Dopo l'annuncio, durante la puntata di ieri sera, del ripescaggio di quattro ex concorrenti, si fanno strada nuovi rumors che potrebbero movimentare ulteriormente il reality di Canale 5,con l'ingresso di un nuovo concorrente proveniente dal mondo di Uomini e donne: Mario Cusitore.

Nuovi ingressi dopo i ripescaggi

Nella puntata, sei ex concorrenti eliminati nel corso di questa edizione hanno avuto la possibilità di rientrare in gioco tramite un televoto flash. I candidati al ritorno nella Casa sono: l'attore spagnolo Iago Garcia, Jessica Morlacchi, che aveva deciso di abbandonare il gioco, Michael Castorino, Federica Petagna ed Eva Grimaldi.

Solo quattro di loro, dopo l'esito del televoto che si concluderà giovedì sera, potranno passare dal tugurio all'appartamento principale del Grande Fratello nei Lumina Studios. Gli altri due torneranno in studio, salutando definitivamente il programma. Con ascolti in calo rispetto alle aspettative e una programmazione che proseguirà fino ad aprile, o addirittura maggio, il reality cerca di introdurre nuovi elementi per ravvivare le dinamiche nella Casa.



Grande Fratello, la rivolta dei 'veterani' contro il ripescaggio degli ex concorrenti: "così non è giusto"

Mario Cusitore quando corteggiava la tronista Ida Platano

Questo ripescaggio rappresenta una novità assoluta nella storia del format, segnando un tentativo audace di accontentare una fascia di pubblico, in particolare i fan di Helena che stavano protestando sui social per l'eliminazione della loro beniamina. Oltre ai ripescaggi, si fanno sempre più insistenti le voci sull'arrivo di nuovi concorrenti.

Tra i nomi emersi, quello di Maria Teresa Ruta, che già nelle scorse settimane era stata al centro delle indiscrezioni. Oggi, tuttavia, è spuntato un altro nome inaspettato: quello di Mario Cusitore, volto controverso del parterre di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato dall'opinionista Amedeo Venza sul suo profilo Instagram, l'ex corteggiatore di Ida Platano, ed attuale cavaliere del trono Over, potrebbe lasciare il dating show di Maria De Filippi per unirsi al cast di Alfonso Signorini. "Voci di corridoio affermano che qualcuno lo avrebbe contattato per proporgli questa opportunità", scrive l'influencer