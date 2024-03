Uomini e Donne anticipazioni: Brando pronto alla scelta, ma Raffaella e Beatriz non si presentano

Nell'ultima registrazione di Uomini e Donne, il dating show televisivo condotto da Maria De Filippi si è verificato un colpo di scena: sia Beatriz D'Orsi che Raffaella Scuotto, le due corteggiatrici di Brando Ephrikian non si sono presentate in studio.

Anticipazioni di Uomini e Donne

L'ultima registrazione di Uomini e Donne ha riservato a Brando una spiacevole sorpresa, come ha svelato Lorenzo Pugnaloni attraverso i suoi aggiornamenti su Instagram. L'assenza contemporanea di Raffaella e Beatriz lascia nell'incertezza più totale su cosa succederà oggi, giovedì 7 marzo, giorno in cui Brando dovrebbe comunicare la sua scelta.

Trono Classico: Brando Ephrikian

Brando, nonostante la delusione e lo stupore per l'assenza delle due ragazze ha mantenuto la calma e non ha esitato nel proseguire il percorso. Dopo una settimana di profonda riflessione, Brando ha annunciato di essere giunto a una decisione importante riguardo a chi sceglierà tra Beatriz e Raffaella.

Tuttavia, l'incertezza rimane alta poiché non sappiamo cosa decideranno Beatriz e Raffaella. Si attende con ansia la registrazione di oggi per scoprire se una delle due o entrambe le corteggiatrici si presenteranno.

Trono Classico: Ida Platano

Nel frattempo, un'altra storia si è evoluta all'interno del programma, questa volta per mano di Ida Platano e Mario Cusitore. Dopo un momento di incertezza in cui lo speaker partenopeo aveva preparato le valigie per abbandonare lo studio, Ida è riuscita a convincerlo a rimanere.

La tronista ha continuato il suo percorso, con due esterne, protagonisti Daniele e Pierpaolo. Questa volta Ida non ha baciato Pierpaolo, come nella precedente esterna. La tronista ha espresso riserve riguardo a Daniele, definendolo "troppo giovane", ma ha deciso di proseguire la conoscenza.

Trono Over

Nel Trono Over, invece, Ernesto Russo ha conosciuto due che sono scese per lui, ma alla fine ha deciso di tenerne soltanto una.

Nuovo tronista

Durante la registrazione in studio c'era anche Daniele, il nuovo tronista di Uomini e donne. Il ragazzo, 33 anni di Napoli, è stato presentato ieri 6 marzo attraverso una clip pubblicata sui canali social del programma.