Uomini e donne, anticipazioni: Mario Cusitore ritorna con un nuovo look, Francesca ha un attacco di panico

Oggi 12 settembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne, il dating show di Canale 5 condotto e prodotto da Maria De Filippi. Dopo la presentazione della quarta tronista, Martina De Ioannon di Temptation Island, oggi è tornato sul parterre del programma uno dei più controversi corteggiatori dell'ultima edizione del programma, quando a sedere sul trono c'era Ida Platano.

Trono Over: il ritorno di Mario Cusitore.

Da corteggiatore a cavaliere, il percorso dello speaker radiofonico napoletano era stato ampiamente previsto. Nonostante la sua controversa partecipazione nella scorsa stagione, Mario Cusitore è entrato nello studio accolto dal calore del pubblico. Il partenopeo, dopo essersi presentato, ha ricevuto i complimenti di Tina Cipollari che ha sottolineato il notevole cambiamento fisico di Mario, apparso più asciutto e curato, come riportano le anticipazioni del sito Isa e Chia. Cusitore ha trovato anche il tempo di ballare, in amicizia, con Cristina.

La sempre presente Gemma Galgani ha ricevuto numerosi messaggi da Valerio, il cavaliere con cui aveva interrotto la frequentazione la scorsa settimana. La dama ha ribadito la decisione dopo averlo accolto in studio, dove l'uomo si è presentato con un fascio di rose che non sono servite ad intenerire Gemma. Al contrario, Raffaele ha avuto due appuntamenti con la dama piemontese e hanno deciso di proseguire la conoscenza.

Cristina è una delle protagoniste del Trono Over

Un cavaliere è sceso per Cristina, ma lei ha scelto di mandarlo via, Matteo ha trascorso del tempo con Barbara e Morena. Con quest'ultima ha deciso di continuare la conoscenza, sebbene lei abbia optato per un'uscita con Mariuccio. Con Barbara, invece, la decisione è stata di non proseguire a causa delle troppe differenze tra i due e il tempo limitato di Matteo.

Aurora ha sollevato dubbi riguardo alla sincerità di Matteo, sostenendo che non fosse veramente interessato a lei. Dopo alcune discussioni e indagini, è emerso che Massimo era la fonte di queste voci, ma ha prontamente smentito le accuse. Nonostante Barbara avesse fiducia in Matteo, ha deciso di porre fine alla conoscenza, influenzata dalle polemiche e dalle incertezze sollevate da Aurora.

Sergio, 64 anni e proveniente dalla provincia di Venezia, ha avuto diversi appuntamenti con Ida, con cui ha deciso di chiudere, e con Sabrina, con cui è scattato un bacio e una serata insieme. Dopo quest'ultima esperienza, Sergio ha optato per continuare a conoscere altre donne. Sabrina, d'altra parte, ha deciso di concedergli l'esclusiva, e per questo motivo è stata attaccata dal pubblico, da Tina e da Gianni. Giada ha avuto appuntamenti con Marcello e Andrea. Con Marcello c'è stato un bacio, mentre con Andrea la dama ha deciso di continuare la conoscenza, ballando con lui in studio.

Trono Classico: le prime esterne

Michele Longobardi ha avuto un'esterna con Aimal, inizialmente scesa per Alessio. Dopo l'appuntamento, la corteggiatrice ha cambiato idea e si è dimostrata interessata al campano. Martina ha incontrato Ciro, che le piace e la mette in difficoltà, e anche Marco, che però ha trovato Martina superficiale per il suo commento sui corteggiatori nella prima puntata. I due hanno deciso di chiudere la conoscenza.

Francesca ha avuto appuntamenti con due ragazzi, ma le esterne non sono state mostrate a causa del suo stato di ansia e panico. In studio, la tronista ha pianto, esprimendo il suo disagio. Maria De Filippi le ha consigliato di darsi tempo, poiché è solo l'inizio del percorso. Alessio ha trascorso un'esterna con Jenny, che ha avuto un esito positivo. Jenny si è commossa in studio, dimostrando un forte interesse per il romano.