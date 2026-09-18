Uomini e Donne anticipazioni: Sebastiano lascia il programma dopo lo scontro con Elisabetta

La nuova registrazione di Uomini e Donne è stata segnata dal confronto tra Sebastiano ed Elisabetta. Dopo l'intervento di Gemma Galgani e degli opinionisti, il cavaliere ha preso una decisione.

Continuano le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che tornerà nelle prossime settimane nel consueto appuntamento pomeridiano su Mediaset. La nuova stagione si prepara a riportare al centro dello studio nuove conoscenze, confronti e inevitabili colpi di scena, tra Trono Over e Trono Classico. Nel parterre degli opinionisti confermati anche quest'anno ci sono Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino a cui si aggiunge Alessandra Mussolini.

Le anticipazioni della registrazione sono state riportate da Lollo Magazine e raccontano una puntata particolarmente movimentata, soprattutto per quanto riguarda il parterre del Trono Over.

Uomini e Donne, Sebastiano ed Elisabetta: confronto acceso dopo la rottura

Al centro dello studio sono tornati Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante, protagonisti di una storia ormai arrivata al capolinea. La relazione tra i due è infatti terminata, ma durante il confronto sono emerse versioni differenti su quanto accaduto.

Elisabetta Gigante nel parterre del Trono Over

La discussione si è rapidamente accesa, dando vita a un confronto particolarmente movimentato. Sono intervenuti anche gli opinionisti e, dal parterre, Gemma Galgani, che ha preso posizione contro Elisabetta. Tra le due, del resto, non è mai corso buon sangue e anche in questa occasione non sono mancate le tensioni.

A intervenire a sostegno di Sebastiano è stata Alessandra Mussolini, mentre anche altre persone presenti in studio hanno mostrato il loro appoggio al cavaliere. Al termine del confronto, Sebastiano ha deciso di lasciare Uomini e Donne e di non proseguire la sua esperienza nel programma. Una decisione che, per quanto si è visto ieri, sarebbe stata condivisa anche da Elisabetta.

Giorgia Angeloni è la nuova tronista di Uomini e donne

Trono Classico, Giorgia Angeloni sempre più vicina a Simone

Spazio anche al Trono Classico, con Giorgia Angeloni protagonista di un'esterna con Simone. Dalle immagini mostrate in studio sarebbe emerso un trasporto reciproco tra i due e, al termine dell'esterna, Giorgia ha scelto proprio Simone come corteggiatore con cui ballare.

Anche in studio diversi presenti hanno sottolineato la sintonia e l'alchimia apparsa tra i due, lasciando intendere che la conoscenza potrebbe diventare sempre più importante nel percorso della tronista.

Nella registrazione, invece, non si è parlato di Giacomo, mentre non è ancora sceso il terzo tronista. Il percorso del Trono Classico è dunque ancora nelle sue fasi iniziali e nelle prossime registrazioni potrebbero arrivare ulteriori novità.