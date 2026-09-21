Uomini e Donne, nuova alleanza tra Alessandra Mussolini e Gemma Galgani: Tina reagisce

Alessandra Mussolini debutta nello studio di Maria De Filippi e sembra avvicinarsi subito a Gemma Galgani. Tina Cipollari osserva la nuova dinamica e interviene con una delle sue battute.

La nuova stagione di Uomini e Donne è ufficialmente iniziata e, tra nuovi ingressi e vecchie conoscenze, non sono mancati i momenti destinati a far discutere. Al centro della puntata anche la nuova opinionista scelta da Maria De Filippi: Alessandra Mussolini, che ha fatto il suo ingresso nello studio portando subito una dinamica inedita nel dating show. La vincitrice del Grande Fratello Vip sembra trovare una particolare sintonia con Gemma Galgani, attirando inevitabilmente l'attenzione di Tina Cipollari.

Uomini e donne: puntata del 21 settembre

Tra Alessandra Mussolini e Gemma Galgani è sembrata esserci subito una simpatia reciproca. Un'intesa che non è passata inosservata a Tina Cipollari, che ha commentato la situazione a modo suo. Rivolgendosi ad Alessandra Mussolini, Tina ha infatti fatto riferimento alla conoscenza degli uomini e alla vita sentimentale di Gemma: "Conosci la storia di lei? Lei è una donna conosciutissima nell'ambito maschile. È una che non si è fatta mancare niente. Parlo proprio dal punto di vista sessuale. Grande intenditrice di uomini".

Per Gemma Galgani sono entrati in studio due nuovi cavalieri. Dopo le presentazioni e alcune delle immancabili frecciatine di Tina Cipollari, la dama ha deciso di proseguire la conoscenza con entrambi. Bisognerà quindi attendere le prossime puntate per capire se uno dei due riuscirà a conquistare maggiormente l'interesse di Gemma oppure se la dama deciderà di interrompere una delle due frequentazioni.

I nuovi cavalieri del Trono Over: c'è anche un ex di Barbara De Santi

Tra i nuovi cavalieri presentati nello studio di Uomini e Donne ci sono Fabio, Antonio C., Mariano, vedovo di Roma, e Davide. Proprio Mariano ha attirato l'attenzione raccontando alcuni aspetti della sua vita privata e del rapporto con la moglie scomparsa, affermando di averla tradita ma mai lasciata.

Barbara De Santi ritrova un suo ex a Uomini e donne

A incuriosire maggiormente il pubblico è però la presenza di Davide, che ha avuto una frequentazione con Barbara De Santi oltre dieci anni fa. Il cavaliere era già arrivato a Uomini e Donne nel 2015 proprio con l'intenzione di conoscere Barbara. I due erano usciti insieme dal programma, ma la loro storia non aveva avuto un lieto fine.

Ancora mistero sul terzo tronista

Nella prima puntata non sono stati invece presentati tutti i nuovi protagonisti del Trono Classico. Le poltrone al fianco degli opinionisti sono tre e, secondo le anticipazioni del programma, due saranno occupate da Giacomo Vacalebre e Giorgia Angeloni, già presentati sui canali social del dating show. Resta invece ancora da scoprire chi occuperà la terza poltrona.