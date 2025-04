Uomini e Donne, Nadia si presenta a sorpresa nella barberia di Gianmarco per il compleanno del tronista

Nadia Di Diodato si è presentata nella barberia di Gianmarco Steri per augurargli buon compleanno, il gesto a poche settimane dalla scelta.

Clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne: Nadia Di Diodato ha sorpreso tutti presentandosi direttamente nel negozio di Gianmarco Steri, senza preavviso. Le telecamere del programma hanno ripreso ogni momento, immortalando la visita che ha immediatamente fatto il giro dei social grazie a un breve video finito su TikTok. Il gesto di Nadia sembrava voler parlare chiaro: tra lei e Gianmarco, nonostante le tensioni e i dubbi, c'è tanto da salvare.

L'arrivo di Nadia alla Barberia

L'iniziativa è arrivata proprio nel giorno del compleanno del tronista, dopo una serie di puntate in cui Gianmarco si era mostrato confuso e deluso dal comportamento delle sue corteggiatrici. Consapevole del rischio di perderlo, Nadia ha deciso di mettere da parte l'orgoglio e chiarire la sua posizione con un gesto concreto e pubblico, concordato con la redazione del programma, che ha seguito la scena con le sue telecamere. Il breve filmato mostra un incontro carico di emozione: Nadia entra nel negozio con un sorriso teso, mentre Gianmarco, colto di sorpresa, la accoglie con un'espressione che unisce stupore e curiosità.

La segnalazione sul cugino della corteggiatrice

Nei giorni scorsi, fuori dallo studio, è esplosa una polemica che potrebbe cambiare tutto, anche se per il momento non è stata discussa nel dating show. Lorenzo Pugnaloni aveva condiviso su Instagram una segnalazione secondo cui il cugino di Nadia lavorerebbe nella barberia di Gianmarco a Centocelle, quella in cui oggi è andata la corteggiatrice.

Nadia Di Diodato

La notizia, confermata anche da fonti vicine alla redazione a Fanpage, alimenta i sospetti su una possibile conoscenza pregressa tra Nadia e il cavaliere. Il parente della corteggiatrice, secondo quanto riferito, si occuperebbe di shampoo e colpi di sole nel negozio. Se verificata ufficialmente, la segnalazione costituirebbe una violazione del regolamento, poiché il cugino potrebbe aver fatto da tramite tra i due all'insaputa della redazione.

La scelta del tronista si avvicina

Dopo il ritiro di Francesca, rimangono solo Nadia e Cristina a contendersi il cuore di Gianmarco. La situazione si fa sempre più intensa e l'atmosfera carica di attesa: la scelta del cavaliere sembra ormai imminente. Nelle prossime settimane, infatti, verranno registrate le ultime puntate di Uomini e Donne, che porteranno alla conclusione di questo percorso.