Uomini e Donne anticipazioni, Gianmarco: le lacrime di Cristina e la dichiarazione di Nadia. Caos tra gli over

Nella registrazione di Uomini e Donne del 28 aprile, Gianmarco Steri affronta emozioni contrastanti con le sue corteggiatrici. Cristina, dopo una lettera che la commuove, si scontra con il tronista, mentre Nadia si dichiara apertamente. L'attesa per la scelta finale cresce. I dettagli su quanto accaduto sono disponibili grazie a Lorenzo Pugnaloni.

Il percorso di Gianmarco Steri sta per finire

Le anticipazioni della registrazione di oggi del dating show portano grandi emozioni per il Trono Classico. Si parte con Cristina Ferrara, la corteggiatrice che, dopo essere andata via ieri, si aspettava di essere invitata in esterna da Gianmarco Steri per un confronto diretto. Tuttavia, il tronista sceglie una via diversa e le scrive una lettera, che le viene recapitata.

Quando Cristina torna in studio, non riesce a trattenere le lacrime nel leggere le parole di Gianmarco. Il tronista, visibilmente dispiaciuto, afferma che la reazione di Cristina non ha fatto altro che danneggiare il rapporto che avevano costruito fino a quel momento. Avrebbe preferito, invece, che lei fosse rimasta più calma e avesse continuato il percorso con determinazione, senza farsi sopraffare dalle emozioni.

Cristina Ferrera

Nel frattempo, Nadia Di Diodato sorprende tutti con un gesto romantico, decidendo anche lei di scrivere una lettera a Gianmarco. Quando la legge al centro dello studio, si emoziona e dichiara di provare un sentimento profondo nei suoi confronti. Il tronista sembra colpito dalla sincerità di Nadia ma balla con entrambe le corteggiatrici. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva, con la scelta finale di Gianmarco ormai vicina, vista la conclusione imminente del suo percorso.

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over: Gemma torna

Anche in questo segmento le emozioni non mancano, a partire dalla fine della storia tra Gemma Galgani e Arcangelo. Dopo una serie di alti e bassi, Arcangelo ha deciso di chiudere definitivamente con Gemma e ora sta corteggiando Marina. La dama piemontese, quindi, torna a sedersi nel parterre "single" e sembra dover affrontare un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.

Il caos esplode, però, quando Enrico e Agnese De Pasquale finiscono al centro dello studio. La dama, visibilmente contrariata, scatena una vera e propria tempesta, accusando Enrico di aver corteggiato anche Marilù. La discussione si fa infuocata, e volano parole pesanti tra i tre protagonisti. Alla fine, Agnese e Marilù decidono di lasciare Enrico e tornare nel parterre, segnando la fine di una nuova, turbolenta vicenda sentimentale nel Trono Over.