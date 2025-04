Uomini e Donne anticipazioni: Gianmarco bacia le due corteggiatrici ma una lo lascia, petali per gli Over

Nella registrazione del dating show di Maria De Filippi ancora problemi per Gianmarco che sarebbe rimasto con un'unica corteggiatrice. Quattro coppie del Trono Over lasciano il programma.

Nuove anticipazioni di Uomini e donne, oggi 27 aprile sono state registrate le puntate che vedremo nei prossimi giorni. Gianmarco ha baciato sia Cristina che Nadia, ma una delle due ha abbandonato lo studio. Petali di rosa per quattro coppie del Trono Over. I dettagli su quanto accaduto sono disponibili grazie a Lorenzo Pugnaloni.

Trono Classico

Gianmarco Steri continua a far parlare di sé. Dopo un'intensa esterna con Nadia Di Diodato, nella quale i due hanno cercato di chiarirsi dopo le discussioni delle precedenti registrazioni, il tronista ha finalmente trovato una tregua, suggellata da un bacio appassionato. Ma la serata non finisce qui.

Gianmarco ha anche portato in esterna Cristina Ferrara, con cui c'è stato un altro bacio. Tuttavia, la situazione in studio si complica quando Cristina, visibilmente delusa, accusa il tronista di nutrire un evidente interesse per Nadia. Stanca della situazione, Cristina prende una decisione drastica e lascia il programma, convinta che Nadia sia ormai la favorita per diventare la sua scelta.

Giuseppe del Trono Over

Petali e addii sorprendenti

Anche il Trono Over regala momenti di grande emozione. Quattro coppie decidono di lasciare il programma, ritenendo che il loro percorso all'interno del dating show sia giunto al termine e che sia arrivato il momento di approfondire la conoscenza lontano dalle telecamere. In studio, l'atmosfera è carica di commozione, e anche il pubblico rimane sorpreso da queste partenze inaspettate.

La prima coppia a salutare il parterre è quella formata da Giuseppe e Rosanna, protagonisti di una storia altalenante che ha spesso attirato le critiche degli opinionisti. Le altre coppie a decidere di abbandonare il programma sono dame e cavalieri che, nel corso delle puntate, sono stati chiamati raramente al centro studio. Nel frattempo, un momento romantico segna la registrazione: Guido ha rivelato di essersi innamorato di Chiara, sorprendendo tutti con una dichiarazione inaspettata.

Sabrina Zago è scoppiata in lacrime in studio, tra l'uscita di Giuseppe e la dichiarazione di Guido a Gloria, entrambi suoi "ex". Giovanni Siciliano, dopo le segnalazioni di ieri, non era presente in studio oggi. Gemma Galgani ha trascorso un'esterna con Arcangelo, durante la quale ci sono stati diversi baci, ma il cavaliere ha espresso il desiderio di conoscere anche Sabrina.

Alessio Pili Stella ha portato in studio delle segnalazioni su Valentina, la ragazza che sta conoscendo, accusandola di essere nel programma solo per promuovere il suo brand. Un cavaliere scende per Valentina e una dama per Alessio, ma quest'ultimo decide di non proseguire con lei.