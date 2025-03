Uomini e donne, anticipazioni: Gianmarco in esterna con Cristina, torna Francesca, Tina e i genitori di Cosimo

Ieri sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, con particolare attenzione al trono over. Ecco cosa vedremo nei prossimi giorni.

Ieri, lunedì 10 marzo, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne che vedremo nei prossimi giorni.

Stando alle anticipazioni, l'attenzione è stata concentrata soprattutto sul trono over, con una novità per Orlando e Tina: pare infatti che Tina abbia conosciuto i suoi genitori.

Le anticipazioni sulle registrazioni arrivano dal blogger Lorenzo Pugnaloni. Ecco dunque cosa sarebbe successo.

Sabrina ha bloccato Giuseppe

Sabrina

Iniziamo da Sabrina Zago e Giuseppe, al cui confronto è stato riservato ampio spazio in puntata. Sabrina ha raccontato di aver bloccato Giuseppe su tutti i social e canali di comunicazione; lui intanto ha conosciuto due dame, in particolare Lucia.

In studio poi, Giuseppe ha parlato delle sue uscite, cercando di chiarire la situazione con Sabrina.

Gemma e Orlando in esterna: l'attacco di Tina

Gemma Galgani

Passiamo poi a Gemma Galgani, protagonista di un'esterna con Orlando. Secondo Tina però, l'uomo non è realmente interessato alla sua "rivale": se così fosse, avrebbe almeno provato a baciarla.

Nel frattempo, si sta creando una nuova coppia: Damiano, che fino a poco tempo fa frequentava Morena Farfante, ha iniziato a provare interesse per Gloria Nicoletti, e tra i due è subito scattato un bacio. Morena perciò, alla vista del bacio, ha lasciato il centro studio ed è tornata al suo posto.

Tina e Cosimo a Mesagne, i genitori di Cosimo e il week end a Madrid

Uomini e donne: Tina Cipollari

Infine, Tina Cipollari. Lei e Cosimo Dadorante sono stati insieme in Puglia, a Mesagne, dove Tina ha conosciuto i genitori del cavaliere.

Non solo: in preda all'entusiasmo, dopo il week end a Parigi, Cosimo le ha promesso un altro fine settimana, stavolta a Madrid, con l'intenzione di portarla da Bulgari.

Maria De Filippi ha commentato ironicamente, sostenendo che Tina gli stia costando molti soldi.

Trono classico: discussione tra Gianmarco e Francesca

Gianmarco Steri

Per quanto invece riguarda il trono classico, i riflettori sono puntati su Francesca e Gianmarco.

Francesca era in studio, ma tra i due i rapporti si sono raffreddati. Durante la puntata perciò, Francesca ha chiesto un confronto con lui, ma Gianmarco ha rifiutato perché non ha intenzione di rincorrere una donna se decide di andarsene.

A questo punto, è nata una discussione piuttosto accesa che ha confermato la distanza tra i due ragazzi.