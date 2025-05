Uomini e Donne anticipazioni: Gemma e Marina si coalizzano, rientra una coppia al centro delle polemiche

Si è conclusa l'ultima registrazione dell'edizione 2024/2025 di Uomini e Donne che vedremo prossimamente su Canale 5. Dopo la scelta di Gianmarco Steri avvenuta nella giornata di ieri, oggi - lunedì 12 maggio - il Trono Over ha avuto tutta la scena. I dettagli su quanto accaduto nel dating show condotto da Maria De Filippi sono disponibili grazie a Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e donne: nuova alleanza tra dame

Clamoroso colpo di scena nel parterre femminile: Gemma Galgani e Marina si sono presentate insieme, fianco a fianco, attraversando la passerella come due vere alleate. La loro complicità è esplosa in un filmato post puntata in cui fanno visita con fare bellicoso al camerino di Arcangelo, rivolgendogli critiche e accuse. Lui, però, resta impassibile di fronte all'assalto.

A complicare ulteriormente la situazione si aggiungono Antonio e Cinzia. Antonio lancia un ultimatum a Cinzia: vuole che lei esca dal programma con lui, tagliando ogni legame con Arcangelo. Quest'ultimo, coinvolto in questa intricata dinamica, lascia il centro studio per motivi personali. Cinzia, però, lo rincorre fuori dalla registrazione per un saluto plateale che scatena le ire generali, soprattutto quelle di Tina Cipollari, che la attacca duramente.

Giuseppe del Trono Over

Altri dettagli sul Trono Over

In studio tornano anche Rosanna e Giuseppe, usciti di recente insieme dal programma. La loro storia sembra procedere a gonfie vele: Rosanna legge a Giuseppe una lettera romantica in cui confessa di essersi finalmente innamorata. I due ballano stretti, emozionando tutti i presenti. Ma non è finita: Gianni Sperti ricorda a Giuseppe la sfida di resistenza a ballare ancora in sospeso... e così parte una lunga, lunghissima esibizione danzante!

Nel corso della puntata si fa il punto anche sul rapporto tra Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani. Dopo un'uscita serale, Francesca accetta l'esclusiva di Giovanni, suscitando la reazione di Alessio Pili Stella, che la accusa di incoerenza. Nessuna decisione definitiva però: i due hanno intenzione di continuare a frequentarsi lontano dai riflettori, durante l'estate.

Il gran finale: omaggio agli amici a quattro zampe

A chiudere la registrazione, un momento tenero: in studio sono stati invitati i cani adottati grazie all'inserto post puntata e i loro padroni. Presente anche un cucciolo, accolto con affetto da tutto il pubblico. Tina Cipollari ha salutato il pubblico con la consueta rassegna di nomi infinita, un rituale ormai immancabile del finale di stagione.