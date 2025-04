Uomini e donne anticipazioni: Cristina crea il panico in studio, Gianmarco mette una corteggiatrice da parte

Il trono di Gianmarco Steri, anche con le anticipazioni di oggi, si conferma una vera bomba a orologeria: tra baci, litigi, uscite plateali e ritorni di fiamma, sembra proprio che il tronista stia tenendo tutti - corteggiatrici e pubblico - con il fiato sospeso. Ma dove lo porterà tutto questo? E soprattutto, riuscirà a conquistare davvero il cuore di una delle sue corteggiatrici, o finirà per perderle tutte? I dettagli su quanto accaduto nello studio di Uomini e donne sono disponibili grazie a Lorenzo Pugnaloni.

Dall'esterna con Nadia al caos di Cristina

Se pensavate che la registrazione precedente fosse carica di colpi di scena, quella di oggi alza ancora di più il livello! Al centro della puntata c'è ancora lui, Gianmarco Steri, sempre più protagonista di un trono movimentato e ricco di emozioni contrastanti. Vediamo cosa è successo.

Dopo l'uscita a sorpresa del tronista nella scorsa registrazione per andare a riprendere Nadia Di Diodato, oggi si parte proprio dalla loro esterna. Lui è andato fino a casa sua per chiarire: un confronto acceso, con toni accesi e qualche battibecco, ma alla fine i due si sono riavvicinati. L'abbraccio conclusivo fa pensare a una possibile tregua... almeno per il momento.

Nadia Di Diodato

Subito dopo, spazio all'esterna tra Cristina Ferrara e Gianmarco, che non era stata mostrata nella scorsa registrazione. Ecco il colpo di scena: i due si baciano di nuovo! Ma il romanticismo lascia subito il posto al caos. Cristina, dopo aver visto l'esterna con Nadia, abbandona lo studio in modo plateale, dando vita a uno show che ha occupato quasi l'intera puntata.

Gianmarco non si scompone e le lancia una frase tagliente: "Tanto anche se fai lo stesso show, poi vengo da te". Una frase che, nonostante tutto, fa effetto: Cristina si calma e rientra in studio. La povera Francesca Polizzi: in mezzo a tutto questo caos, non riesce nemmeno a esprimersi.

La sua esterna non viene nemmeno mandata in onda, e lei - visibilmente infastidita - accusa Gianmarco di fare il doppio gioco con tutte le corteggiatrici, lasciando intendere che il suo trono sia più una recita che una reale ricerca dell'amore. Gianmarco balla sia Nadia che Cristina generando ancora più malumori. Cristina, più volte, ribadisce che Gianmarco non le piace più e che vuole andarsene, ma resta comunque seduta, evidentemente combattuta.