Uomini e donne, Cristina Ferrara sbotta sui social: sta per lasciare anche lei?

Durante la registrazione, Gianmarco ha lasciato lo studio per cercare Nadia, che si era autoeliminata. Cristina Ferrara reagisce con una frecciatina social:

Subito dopo la registrazione del 13 aprile di Uomini e donne una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri è intervenuta sui social lasciando intendere che potrebbe decidere di non tornare in studio. Cristina Ferrara infatti sarebbe rimasta molto colpita, in negativo, dal comportamento del tronista. Ripercorriamo quello che è successo ieri con le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi.

Il tronista in crisi: la decisione di cercare Nadia cambia tutto

Nei giorni scorsi, Gianmarco Steri aveva portato in esterna sia Francesca Polizzi che Cristina Ferrara, ma durante la puntata le immagini di queste uscite non sono state mostrate. Il motivo è presto detto: il tronista, profondamente colpito dall'assenza di Nadia, ha confessato di non riuscire a proseguire il suo percorso senza di lei, manifestando la volontà di andarla a riprendere.

Nadia, infatti, non si è presentata in studio. Maria De Filippi ha chiarito che, dopo essersi autoeliminata, non ha ricevuto alcun segnale da Gianmarco, il quale non si è fatto vivo né con un messaggio né con una visita. La ragazza quindi ha fatto sapere alla redazione che, secondo il suo punto di vista, era inutile partecipare alla registrazione. A quel punto, Gianmarco, visibilmente dispiaciuto, dopo dieci minuti ha lasciato lo studio con l'intenzione dichiarata di raggiungerla.

Gianmarco Steri

Cristina Ferrara sibillina sui social: è un addio?

A far discutere, però, è stata anche la reazione di una delle corteggiatrici rimaste in gioco dopo l'uscita di Nadia. Subito dopo la fine della puntata, Cristina Ferrara ha pubblicato sui social un messaggio eloquente: "Quando ti accorgi della recita, chiudi tu certi sipari". Una frase che ha acceso il sospetto tra i suoi follower: molti hanno interpretato le sue parole come un addio al programma, delusa dalla decisione di Gianmarco di inseguire Nadia.

Se così fosse, e se il tronista non riuscisse a convincere Nadia a ritornare in studio, l'unica ragazza rimasta sul parterre sarebbe Francesca Polizzi. A questo punto, l'ex corteggiatore di Martina De Ioannon si troverebbe davanti a un bivio: scegliere Francesca o chiudere qui il suo, finora poco entusiasmante, percorso da tronista.