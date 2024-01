Uomini e donne: Roberta di Padua lascia il programma, Alessandro Vicinanza la insegue ma lei scappa

Roberta di Padua, nella puntata odierna di Uomini e Donne, ha abbandonato il programma dopo aver realizzato che Alessandro Vicinanza manteneva ancora un interesse nei confronti di Cristina Tenuta, l'altra dama che l'ex di Ida Platano desidera conoscere nei prossimi giorni.

L'appello di Roberta di Padua a Uomini e donne

Alcune settimane fa, Roberta di Padua aveva rivolto un appello a Maria De Filippi dopo la rottura tra Ida e Alessandro, dichiarando: "Solo se tornasse Alessandro mi butterei tra le sue braccia", evidenziando il suo disinteresse per gli altri cavalieri partecipanti al dating show in quel periodo.

La delusione dopo il ritorno di Alessandro Vicinanza

Quando Vicinanza è ritornato a Uomini e Donne, la dama aveva sperato che l'ex di Ida Platano fosse lì per corteggiarla in modo esclusivo, ma la realtà ha svelato altro. Oggi, Alessandro ha confermato il suo desiderio di approfondire la conoscenza con altre donne, in particolare con Cristina Tenuta.

La decisione di lasciare il programma

La reazione di Roberta è stata immediata: "Basta, non voglio avere più davanti persone che tolgono a me per dare ad altre. Sto bene come sto. Non voglio stare a guardare, non guarderò la tv, farò la mia vita".

"Maria, ho preso uno schianto", ha comunicato alla conduttrice del programma. "Me ne accorgo, ma sei sicura che questo schianto non te lo sia fatto nella tua testa?", le ha replicato la De Filippi.

Roberta ha anche avuto uno scontro con Ida, che cercava di consolarla, chiedendole di non intromettersi. "Tu vai nelle altre trasmissioni e dici altro. Questi gesti inutili non mi servono", le ha detto. Roberta faceva riferimento a un'intervista a Verissimo in cui la tronista aveva dichiarato: "Un caffè con lei? Assolutamente no, mai", riferendosi proprio a Roberta di Padua.

Nonostante le lusinghe di Marco, uno dei cavalieri, Roberta ha deciso di abbandonare il programma. Mentre Alessandro cercava di farle cambiare idea, lei ha ribadito più volte la frase "è tardi", dirigendosi verso i camerini.

Alessandro, al contrario, è tornato in studio, dove Cristina lo attendeva, apparendo comunque molto scossa per l'addio di Roberta Di Padua.