Uomini e Donne, anticipazioni: una coppia lascia il programma, Lory torna per Giorgia

Nell'ultima registrazione di Uomini e Donne una coppia ha deciso di lasciare insieme il programma mentre Lory è tornato in studio per Giorgia dopo aver scelto di allontanarsi.

Nuovi colpi di scena a Uomini e Donne. Negli studi Elios di Roma si è tenuta lunedì 5 ottobre una nuova registrazione del dating show di Canale 5, condotto come sempre da Maria De Filippi, protagonista indiscussa del programma che mette a confronto dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori alla ricerca dell'amore. Al suo fianco, nel ruolo di opinionisti, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, con Alessandra Mussolini entrata a far parte del cast questa nuova stagione. Non sono mancate sorprese tra Trono Over e Trono Classico: una coppia ha deciso di lasciare il programma insieme, mentre Lory è tornato da Giorgia.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: Antonio e Paola lasciano insieme

La registrazione è stata caratterizzata innanzitutto dal ritorno al centro dello studio di Antonio Marino e Paola Fatuzzo. Tra i due sembrava esserci stata una rottura definitiva, soprattutto dopo il riavvicinamento di Antonio a Rosanna Siino. E invece il cavaliere ha sorpreso tutti con una vera e propria dichiarazione nei confronti di Paola.

Antonio ha infatti ammesso di provare ancora un sentimento molto forte per la dama e ha deciso di esporsi davanti a tutto lo studio. Paola, inizialmente spiazzata e poco convinta, non sembrava intenzionata ad accettare immediatamente la situazione.

Antonio e Paola del Trono Over

A complicare il momento ci ha pensato Alessandra Mussolini, che ha messo in dubbio la sincerità della dichiarazione di Antonio, accusandolo di aver messo in scena un gesto troppo costruito. Tina Cipollari e Gianni Sperti, invece, hanno invitato il cavaliere a seguire ciò che sente realmente. Alla fine, dopo qualche esitazione, è arrivata la svolta: Antonio e Paola hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne, uscendo dallo studio come nuova coppia.

Marina ancora protagonista delle discussioni

Spazio poi a Marina Brochetta, che ancora una volta è finita al centro delle dinamiche del parterre. La dama si è resa protagonista di diverse discussioni, arrivando a scontrarsi praticamente con tutti, sia con gli altri protagonisti del Trono Over sia con gli opinionisti.

Il confronto si è fatto particolarmente acceso e Marina ha infine deciso di chiudere la conoscenza con il cavaliere che stava frequentando. Anche Alessandra Mussolini è intervenuta duramente nei suoi confronti, alimentando ulteriormente la discussione in studio.

Gemma continua la conoscenza con Fabio

Continua invece il percorso di Gemma Galgani, che prosegue la sua conoscenza con Fabio. Per il momento, però, tra i due non sembra esserci ancora quel trasporto sentimentale che in passato ha caratterizzato le frequentazioni della dama torinese. La conoscenza, comunque, va avanti e bisognerà capire se nelle prossime puntate qualcosa cambierà.

La tronista Giorgia Angeloni

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: Lory torna da Giorgia

Dopo le vicende del Trono Over, la registrazione ha lasciato spazio al Trono Classico e, in particolare, al percorso di Giorgia Angeloni. La sorpresa più importante riguarda Lory, che aveva deciso di lasciare la corte della tronista nella precedente registrazione.

Il corteggiatore è tornato in studio e lo ha fatto in un modo tutt'altro che tranquillo: Lory si è presentato in lacrime, ammettendo di tenere ancora molto a Giorgia. Il suo ritorno riapre quindi completamente la dinamica tra i due. Dopo aver scelto di allontanarsi, il corteggiatore ha deciso di fare un passo indietro e provare nuovamente a conquistare la tronista.

Giovanni Grazioso e la nuova gag in studio

Spazio anche a Giovanni Grazioso, che nella precedente registrazione aveva avuto un acceso confronto con Maria De Filippi in merito al suo percorso e al suo interesse per Martina Donati, corteggiatrice di Giacomo Vacalebre.

Questa volta, secondo le anticipazioni di Lollo Magazine, Giovanni ha deciso di affrontare quanto accaduto con ironia, trasformando la situazione in una sorta di gag davanti al pubblico e agli altri protagonisti del programma.