Uomini e Donne anticipazioni: Cristiana bacia Ernesto e si avvicina alla scelta, Sabrina rifiuta Carlo

Nella registrazione del 5 gennaio tra baci e dichiarazioni d'amore, Cristiana annuncia che la sua scelta è imminente, mentre Sara perde due corteggiatori e Sabrina si rifiuta di lasciare il dating show con Carlo

Dopo la pausa natalizia, torna l'appuntamento con le anticipazioni di Uomini e Donne! Oggi, 5 gennaio, negli studi del Centro Titanus Elios si è registrata una nuova puntata del dating show di Maria De Filippi. Scopriamo insieme cosa è successo neel Trono Classico e sul parterre Over, con le news riportate da Fanpage.

Trono Over: Sabrina rifiuta di lasciare Uomini e donne con Carlo

Mario Lenti continua a frequentare Isabella e i due si sono concessi una romantica esterna, tra cene e baci. Tutto sembrava procedere per il meglio... fino a quando Isabella ha scoperto che, pochi giorni prima, Mario aveva rivisto Magda e tra loro c'era stato un bacio. In studio, il cavaliere ha minimizzato l'accaduto, lasciando Magda visibilmente contrariata. Ma le sorprese non finiscono qui: Mario ha confessato di essere interessato anche a Cinzia, che però ha chiarito di non voler avere nulla a che fare con lui.

Nel frattempo, Rosanna ha dimostrato interesse per Alessio Pili Stella, arrivando persino a invitarlo a cena. Alessio, inizialmente incerto sui suoi sentimenti, questa volta ha accettato e ha ammesso di aver pensato spesso a lei negli ultimi giorni. Carlo e Sabrina hanno trascorso le feste insieme nella città della dama. Tornati in studio, Carlo le ha proposto di lasciare insieme il programma, ma Sabrina ha deciso di prendersi più tempo, spiegando di voler continuare a conoscere Cristian. Per lei è arrivato anche un nuovo corteggiatore, Franco, che però non ha suscitato interesse nella dama.

Ernesto Passaro

Trono Classico: le esterne delle due troniste

Cristiana Anania ha vissuto un'esterna emozionante con Federico, che si è dichiarato pronto a lasciare il programma nel caso in cui fosse la sua scelta. Poi è stata la volta di Ernesto, con cui a Roma si è scambiata un bacio. Il corteggiatore ha ammesso di essere innamorato. In studio, Ernesto ha confessato di temere che Cristiana possa scegliere Federico. La tronista ha annunciato che la sua scelta è imminente e l'attesa cresce tra i fan.

Il trono di Sara Gaudenzi è stato invece segnato da qualche tensione. Dopo la scorsa puntata, Marco si era eliminato e in studio ha ribadito la sua decisione di lasciare il programma, spiegando di non aver sentito interesse per la tronista negli ultimi giorni. Sara lo ha lasciato andare, senza voler inseguire nessuno. Momento di tensione anche con Jakub, che, dopo una discussione in camerino, non si è presentato in studio. La tronista ha annunciato che lo raggiungerà a Verona per un chiarimento. Prima di uscire, Sara ha incontrato Simone, con cui ha trascorso una bella esterna e si è concessa un ballo romantico.