Uomini e Donne anticipazioni: Ciro resta sul trono, Jakub chiude con Sara

Le telecamere si sono riaccese negli studi Elios e le ultime news sono davvero scoppiettanti. Grazie alle anticipazioni della registrazione del 13 gennaio di Uomini e Donne, condotto come sempre da Maria De Filippi, sappiamo che l'attenzione è divisa tra romantici gesti, scontri accesi e addii inaspettati. Gli spoiler sono stati condivisi da Lorenzo Pugnaloni.

Trono Over: Sebastiano punta al cuore, Gemma resta al palo

La puntata ha visto come protagonisti assoluti Sebastiano Mignosa ed Elisabetta. Il cavaliere, deciso a non arrendersi dopo le recenti incomprensioni, ha provato a rimettere insieme i pezzi con un gesto d'altri tempi: si è presentato con un bouquet di fiori e due biglietti per il concerto di Gigi D'Alessio, artista che lei ama particolarmente. Elisabetta, pur restando cauta, ha scelto di non chiudere del tutto e di concedergli un'altra possibilità.

Situazione opposta, invece, per Gemma Galgani. La dama torinese ha ricevuto una "doccia fredda" da Mauro: il cavaliere è arrivato alla conclusione che da parte sua non ci sia mai stato un reale coinvolgimento e ha deciso di interrompere definitivamente la frequentazione, lasciando Gemma visibilmente delusa.

Rosanna Siino

Momenti di altissima tensione anche per Alessio Pili Stella e Rosanna Siino. Dopo un'uscita insieme, lui ha provato a lasciarle il numero, ma Rosanna ha rifiutato. Il motivo? La dama non ha gradito che Alessio abbia cercato un confronto con Giuseppe Molonia (suo ex e amico del cavaliere). Il faccia a faccia tra i due uomini ha infiammato gli animi in studio e Rosanna, scoppiata in lacrime, ha deciso di abbandonare il parterre.

Trono Classico: Ciro Solimeno punge Martina De Ioannon e resta sul Trono

Si è ripartiti da quanto accaduto ieri sul trono di Ciro Solimeno. Sul led è stato mostrato un video (pubblicato precedentemente da Witty) in cui Ciro si domanda come mai la sua ex, Martina De Ioannon, non sia intervenuta per dire la sua dopo le dichiarazioni della scorsa registrazione. In studio, Tina Cipollari ha preso apertamente le difese del ragazzo, appoggiando i suoi dubbi. Ciro alla fine ha deciso di continuare il suo percorso da tronista.

Sara Gaudenzi

Il muro di Jakub contro Sara Gaudenzi

Doccia fredda anche per Sara Gaudenzi. Mentre in studio si discuteva dell'assenza di Jakub Bakkour, è stata mandata in onda la loro esterna. Sara ha raggiunto il corteggiatore per dirgli di voler continuare a conoscerlo, ma si è scontrata con un muro: Jakub le ha spiegato chiaramente di non vedere alcun futuro nel loro percorso, mettendo un punto alla loro storia.

Delusa, Sara, ha detto di essere esasperata sia dal comportamento di Jakub che da quello di Marco Veneselli. Ha ribadito di aver accettato il Trono per un unico obiettivo: innamorarsi davvero, e per farlo ha bisogno di persone mature, motivate e pronte a mettersi in gioco sul serio.