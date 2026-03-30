Uomini e Donne anticipazioni: Ciro ed Elisa fanno passi avanti, tre ritorni nel Trono Over

Durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi consolidano il loro rapporto, mentre nel Trono Over fanno il loro ritorno tre ex protagonisti e una coppia ha lasciato lo studio.

Nel fine settimana si sono svolte nuove registrazioni di Uomini e Donne, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Le anticipazioni rivelano tensioni nel Trono Classico, con protagonista assoluto Ciro Solimeno, ormai unico tronista ancora in gioco, mentre nel Trono Over si registrano alcuni ritorni e l'uscita di una coppia.

Anticipazioni 28 dicembre: esterna romantica e bacio tra Ciro e Martina

Nel corso della registrazione di sabato, come riportato da Lollo Magazine, sul parterre sono tornati: Diego Tavani ex di Ida Platano e Sebastiano Mignosa. Per il Trono Classico è stata mostrata l'esterna tra Ciro Solimeno e Martina Calabrò. I due hanno trascorso del tempo insieme a Roma, in occasione del concerto di Gigi D'Alessio. Un momento speciale che si è concluso con un bacio, segnando un passo importante nel loro percorso.

Elisa Leonardi furiosa in studio dopo il bacio

La reazione in studio di Elisa Leonardi non si è fatta attendere. Già a conoscenza del bacio tramite le anticipazioni, la corteggiatrice ha mostrato tutta la sua rabbia, dando vita a un confronto acceso con il tronista. La tensione tra i due è apparsa evidente, confermando un rapporto sempre più complicato.

Esterna con Elisa: presentazioni importanti e domande sul futuro

Nel corso della puntata è stata mostrata anche l'esterna tra Ciro ed Elisa, caratterizzata da un momento molto significativo. La corteggiatrice ha deciso di presentargli le sue amiche più strette, spiegando che per lei si trattava di un passo importante per farlo entrare nella sua vita quotidiana. Durante l'incontro, Ciro ha posto una domanda diretta: sarebbe disposto a trasferirsi per amore?

Ciro Solimeno

La risposta di Elisa sul trasferimento spiazza

Elisa ha risposto con naturalezza, dichiarando di non avere problemi a trasferirsi per amore. Il tronista ha spiegato di essere una persona abituata a viaggiare e quindi aperta ai cambiamenti, senza timori legati a nuove città o nuove abitudini. Una risposta che potrebbe avere un peso importante nel proseguo della conoscenza con Elisa.

Anticipazioni di domenica 29 gennaio

Durante la registrazione di domenica del dating show, il parterre ha visto l'ennesimo ritorno: questa volta, a sorprendere il pubblico, è stata un'ex dama, come riportano le anticipazioni del portale Isa e Chia. Ci riferiamo a Cristina Tenuta, scesa nuovamente per corteggiare un cavaliere del parterre maschile. La sua presenza non è passata inosservata: l'uomo si è detto felice di rivederla e ha deciso di tenerla, riaprendo così una nuova possibilità sentimentale.

Guido Ricci e Federica Clazzer: convivenza sempre più vicina

Spazio anche alle coppie nate nel programma. Guido Ricci e Federica Clazzer, usciti insieme lo scorso novembre, sono tornati in studio per aggiornare il pubblico sulla loro relazione. I due hanno raccontato di essere molto uniti e pronti al grande passo: la convivenza. Guido ha già versato un acconto per una casa e ha regalato a Federica un portachiavi simbolico, segno concreto del loro progetto di vita insieme.

Federica Clazzer e Guido Ricci

Paolo e Paola lasciano il programma tra dubbi e sentimenti forti

Momento importante anche per Paolo e Paola, che hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione. Tuttavia, l'uscita è stata caratterizzata da qualche incertezza. È stata Paola a mettere Paolo davanti a una scelta: uscire con lei o restare nel programma. Nonostante l'esitazione iniziale, lui ha deciso di seguirla. Lei ha dichiarato di provare un sentimento molto intenso, definendolo l'uomo della sua vita, ma resta il dubbio sulla reale convinzione di lui.

Nuove conoscenze nel parterre: Barbara, Gemma e Marina protagoniste

Per quanto riguarda il parterre femminile, Barbara De Santi ha accolto un nuovo cavaliere, scegliendo di approfondire la conoscenza. Gemma Galgani continua invece a frequentare due uomini, mantenendo aperte entrambe le possibilità. Nuovo capitolo anche per Marina Brochetta, che dopo aver chiuso una conoscenza precedente ha deciso di tenere Marcello, un uomo che lavora nel mondo della moda e con una lunga esperienza di viaggi.

Scontri in studio: tensione tra Elisabetta e Sebastiano

Non sono mancate le discussioni. Acceso confronto tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa, con accuse reciproche che hanno portato alla rottura definitiva. Tra segnalazioni, messaggi indiretti e chiarimenti mai arrivati, la situazione è precipitata fino alla decisione di chiudere definitivamente la frequentazione.

Sebastiano Mignosa

Marco si dichiara a Cinzia ma scoppia la polemica

Marco ha confessato di essersi innamorato di Cinzia Paolini, ma il sentimento non sembra essere ricambiato con la stessa intensità. La situazione ha acceso anche l'ironia in studio, con Tina Cipollari che ha insinuato dubbi sulle reali intenzioni di lei, creando ulteriore tensione.

Trono Classico: caos totale per Ciro Solimeno

Situazione complicata nel Trono Classico con Ciro Solimeno, protagonista di una puntata particolarmente turbolenta. Il tronista ha discusso duramente con Elisa Leonardi, rimasta delusa da alcuni suoi atteggiamenti. Anche l'esterna con Martina Calabrò non ha migliorato le cose: Ciro è apparso distante e ancora concentrato su Elisa.

La tensione è salita rapidamente fino a portare Martina a lasciare lo studio, seguita poco dopo da Ciro e infine anche da Elisa. Un epilogo che lascia il trono in una situazione di totale incertezza e apre interrogativi sulle prossime scelte del tronista.