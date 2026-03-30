Ida Platano e Riccardo Guarnieri: il gesto social che fa sognare i fan di Uomini e Donne

Dopo anni di tira e molla, Ida Platano torna a interagire sui social con Riccardo Guarnieri. I fan sognano un nuovo capitolo della coppia più amata di Uomini e Donne.

Se c'è una coppia che ha fatto sognare i fan di Uomini e Donne è senza dubbio quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il loro rapporto, iniziato nel 2017, è stato un continuo tira e molla che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso per anni. Tra sguardi complici, discussioni accese e riavvicinamenti inattesi, la loro storia resta uno dei legami più memorabili del dating show di Maria De Filippi.

Il ritorno di Ida come tronista e la speranza dei fan

Quando Ida è tornata a Uomini e Donne come tronista, in molti speravano che Riccardo scendesse in studio per corteggiarla, ma il sogno di tanti fan non si è avverato. La Platano ha concluso la sua sfortunata avventura sulla poltrona rossa senza trovare l'amore sperato, dopo un lungo corteggiamento di Marco Cusitore, che non ha mai convinto né la tronista, né gli opinionisti e tantomeno il pubblico.

I segnali social che fanno parlare i fan

Riccardo Guarnieri sembrerebbe aver terminato la storia d'amore che da qualche tempo aveva con una donna. I due hanno ammesso di seguirsi sui social, segno evidente che il loro rapporto è arrivato ben oltre i titoli di coda. Subito dopo i fan della coppia hanno notato un gesto di Ida Platano su Instagram.

Riccardo Guarnieri

Likes, follow e piccoli segnali di interesse

Dopo la fine della relazione di Riccardo, Ida ha ricominciato a interagire sui social. La Platano ha messo like a vari post delle pagine dedicate alla coppia e, recentemente, ha ricominciato a seguire Guarnieri su Instagram. Il gesto non è ancora stato ricambiato dall'ex cavaliere, ma non è passato inosservato agli occhi dei followers della bresciana.

Il futuro della coppia: ritorno di fiamma o amicizia?

La fanbase della coppia è ancora molto attiva e entusiasta. Ogni piccolo segnale viene accolto con gioia e speranza, interpretato come un possibile riavvicinamento o addirittura l'inizio di un ritorno di fiamma. Che si tratti realmente di un segnale dell'ex dama al suo cavaliere o di un semplice gesto amichevole, una cosa è certa: Ida e Riccardo restano due protagonisti amatissimi del dating show, capaci ancora oggi di emozionare e far parlare il pubblico. Chissà cosa ci riserverà il prossimo capitolo della loro storia