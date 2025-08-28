Uomini e Donne, anticipazioni: caos in studio, Tina contro Gemma e il suo nuovo cavaliere e addii definitivi

Colpi di scena e scintille nello studio di Uomini e Donne! Le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni rivelano che la registrazione del 27 agosto è stata tutt'altro che tranquilla, tra confronti infuocati, storie giunte al capolinea e nuove conoscenze che iniziano a farsi spazio, mentre Tina Cipollari si è ripresa la scena.

Trono Over: due coppie si dicono addio

A tenere banco sono stati due attesi faccia a faccia. Il primo ha visto protagonisti Gloria Nicoletti e Guido Ricci, che hanno ripercorso la fine della loro relazione e i mesi trascorsi lontani dalle telecamere. Nonostante il confronto, la conclusione è stata netta: la loro storia è davvero chiusa. Stesso destino per Cinzia e Antonio, che hanno deciso di voltare pagina definitivamente dopo settimane di incomprensioni.

Non è mancato un pizzico di amarezza per Federico (Over): avrebbe dovuto uscire con Rosanna, ma la dama ha preferito conoscere un nuovo cavaliere, Simone, lasciando Federico a mani vuote. Grande assente della puntata è stata Ida Platano, la cui presenza a Roma in questi giorni aveva fatto ipotizzare un suo ritorno sul parterre del dating show.

Flavio Ubirti

Tina contro Gemma: la storia si ripete

Il vero momento clou, però, ha avuto come protagonisti l'opinionista Tina Cipollari, Gemma Galgani e il suo nuovo corteggiatore Pasquale. Nella registrazione precedente, il cavaliere aveva soprannominato l'opinionista panzarottina e, insieme a Gemma, l'aveva persino invitata a unirsi a una loro uscita.

Oggi la coppia ha deciso di portare in studio dei panzarotti per ironizzare sulla vicenda. Ma Tina, invece di riderci su, si è letteralmente infuriata, scagliandosi contro Pasquale con la sua solita ironia tagliente e senza risparmiare frecciatine alla storica rivale Gemma. Una scena che ha acceso l'intero studio, confermando ancora una volta la sua indiscussa centralità nel programma.

Trono Over: i primi giudizi dei nuovi tronisti

Spazio anche a nuove conoscenze: la tronista è uscita in esterna con Federico, un incontro dai toni sereni e conoscitivi, come ha specificato Cristiana, tra i suoi corteggiatori c'è l'ex tentatore Jakub Bakkour. Il tronista Flavio ha raccontato di essersi trovato particolarmente bene con una ragazza appena conosciuta, lasciando intendere che la loro storia potrebbe evolversi positivamente.