Jakub Bakkour: chi è il tentatore di Temptation Island 2024 che ha fatto ingelosire Luca Bad

Nella terza puntate di Temptation Island abbiamo conosciuto più da vicino Jakub Bakkour, uno dei tredici tentatori che partecipano a questa edizione del docu-reality. Il giovane ha mostrato un particolare interesse per Gaia Vimercati, arrivata nel resort con il fidanzato Luca Bad. Quest'ultimo, sebbene si fosse dichiarato poliamoroso, è andato su tutte le furie quando ha visto le immagini di Gaia e il single, durante la puntata del 18 giugno, ha chiesto il falò di confronto. Ecco cosa sappiamo di Jakub.

Chi è Jakub Bakkour di Temptation Island 2024

Il tentatore, ha 24 anni e arriva da Verona, è una delle nuove figure del programma condotto da Filippo Bisciglia. Lavora con il padre nella ditta edile di famiglia, ma al contempo coltiva la sua passione per la moda, sfilando sulle passerelle o partecipando a shooting fotografici, come documentato sul suo profilo Instagram '@jakubbakkour_', che conta oltre 15.500 follower in costante aumento dopo la sua partecipazione al docu-reality.

Sul suo account, il tentatore condivide anche la sua grande passione per il fitness. Il modello è un vero cultore della tenuta fisica e della palestra, dedicando molto tempo alla cura del corpo e della mente. Nonostante la sua dedizione al fitness, trova anche il tempo per leggere, dimostrando un interesse a tutto tondo per il benessere fisico e mentale.

Jakub Bakkour e Gaia a Temptation Island 2024

Questa è la prima esperienza televisiva per Jakub, che si è mostrato subito determinato e ambizioso. "Di me apprezzano il fatto che io sappia ascoltare. Preferisco che loro facciano il primo passo nell'esporsi, nel lasciarsi aprire. È come se lasciassi la priorità a loro con una forma di rispetto." Queste sue parole riflettono la sua capacità di mettere al centro le persone che lo circondano, dando loro spazio per esprimersi e sentirsi ascoltate. Questo atteggiamento non solo dimostra empatia, ma crea anche un ambiente di fiducia e rispetto reciproco.

Guardando al futuro, il ragazzo è altrettanto chiaro e determinato: "Tra dieci anni mi vedo lavorativamente ed economicamente sistemato e con una famiglia, speriamo." Questa visione dimostra la sua ambizione e il desiderio di costruire una vita stabile e appagante. Jakub non si limita a sognare, ma ha obiettivi concreti che intende raggiungere con impegno e dedizione. Il suo sogno di una famiglia indica anche una ricerca di amore e stabilità personale, valori che completano il suo desiderio di successo professionale.

Un simbolo tangibile della sua determinazione è il tatuaggio che porta con orgoglio: "Mi sono tatuato 'Never give up'. Non bisogna mai mollare specialmente nei momenti di maggiore difficoltà. Solamente grazie a quelli riesci a superare lo step successivo." Questo tatuaggio è un costante promemoria della sua filosofia di vita. Per lui, le difficoltà non sono ostacoli insormontabili, ma opportunità per crescere e migliorarsi. La frase "Non arrendersi mai" incarna il suo spirito indomabile e la sua convinzione che solo attraverso la perseveranza si possono superare le sfide e avanzare verso nuovi traguardi.

Temptation Island 2024: Chi è Siriana Schifi la tentatrice che ha conquistato Raul Dumitras

Nato da madre polacca e padre marocchino, il tentatore ha un background multiculturale che lo arricchisce e lo rende un individuo complesso e interessante. Durante il suo soggiorno all'Is Morus Relais, ha condiviso con Gaia le origini della sua famiglia, aggiungendo una dimensione personale alla sua partecipazione al programma e al suo rapporto con la ragazza.

L'avvicinamento tra Gaia e Jakub ha preoccupato non poco il fidanzato di Lei. Luca ha mostrato all'improvviso tutte le sue debolezze, arrivando a chiedere un falò di confronto, non ancora andato in onda. Recentemente, Deianira Marzano ha riportato una segnalazione di una sua follower, vicina di casa della Vimercati, che avrebbe visto Luca Bad uscire da casa di Gaia alle 6:30 del mattino. Questo potrebbe indicare una possibile riconciliazione tra i due, un'evoluzione che il pubblico seguirà con interesse nelle prossime settimane.