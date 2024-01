Uomini e Donne anticipazioni: Alessandro Vicinanza esce con Cristina Tenuta, la reazione di Roberta Di Padua

Le anticipazioni di Uomini e donne promettono scintille con alcuni protagonisti del trono over ai ferri corti

Le anticipazioni di Uomini e Donne suggeriscono una nuova puntata vivace del trono over. I protagonisti sono ancora Alessandro Vicinanza da una parte e Cristina Tenuta e Roberta Di Padua dall'altra. È da notare anche l'addio di Ernesto, entrato nel programma con l'intenzione di corteggiare Ida Platano.

Anticipazioni Uomini e donne

Nuove registrazione negli studi della Fascino di Uomini e donne e nuove anticipazioni fornite, come sempre, da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram. Le puntate hanno visto al centro dello studio sia cavalieri e dame del trono over che tronisti e corteggiatori del trono classico. Non sono mancati colpi di scena con tanto di liti e addii.

Trono over

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne, era assente Armando Incarnato, che nella puntata precedente aveva sfiorato la rissa con Alessandro Vicinanza. Proprio l'ex di Ida Platano è stato al centro di un altro colpo di scena, ha raccontato Pugnaloni.

Dopo la registrazione precedente che sembrava segnare la fine dell rapporto tra Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta i due sono usciti nuovamente insieme. Tornati al centro dello studio hanno raccontato che durante il nuovo appuntamento non è successo nulla, e hanno deciso di interrompere di nuovo la loro conoscenza.

Questa scelta ha generato una lunga discussione con protagonista Roberta Di Padua, che come sappiamo non ha mai accettato che Alessandro frequenti altre donne, tanto che aveva deciso di abbandonare il dating show.

Il trono over ha riservato altre emozioni con Claudia che ha deciso di uscire con Daniele, la loro conoscenza prosegue bene. Sabrina è uscita con Francesco e con un cavaliere nuovo, questo ha provocato l'intervento di Silvio che ha fatto nascere una nuova discussione.

Trono classico

Nel trono classico, dopo la scelta di Cristian Forti, Brando Ephrikian ha portato in esterna Beatriz D'Orsi. In studio è iniziata una discussione con Raffaella Scuotto perché lei non ha avuto reazioni dopo il bacio tra Brando e Beatriz.

Uomini e donne, Ida Platano convince Mario Cursitore. Le frecciate di Ernesto Russo: "Sei uno zerbino"

Durante la discussione Raffaella si è alzata ed è andata dietro le quinte, Brando si è affrettato a raggiungerla, i due sono rimasti a parlare fino alla fine della registrazione.

Ida Platano è uscita con Mario, tra i due è nata una nuova discussione, ma poi tutto è filato liscio. Ida è andata in esterna anche con Sergio, dal programma è uscito Ernesto Russo che nella puntata trasmessa ieri aveva definito la tronista uno zerbino di Mario.