Uomini e donne, Ida Platano convince Mario Cursitore. Le frecciate di Ernesto Russo: 'Sei uno zerbino'

Nella puntata dell'15 gennaio di Uomini e donne Ida Platano ha rincorso Mario per convincerlo a non andare via.

Nella puntata di Uomini e donne del 15 gennaio, Ida Platano ed il suo corteggiatore Mario Cursitore sono stati i protagonisti del trono classico. Mario, venerdì scorso, aveva minacciato di lasciare il programma per aver deluso la tronista.

Uomini e donne: Il trono classico

Mario Cursitore e Ida Platano, dopo un'esterna mostrata nella puntata di venerdì scorso, si sono improvvisamente allontanati per una segnalazione di una dama arrivata in studio per corteggiare Alessio.

Mariangela, la ragazza coinvolta, aveva accusato lo speaker radiofonico di prendere in giro Ida Platano. Mentre lui corteggiava Ida, si scambiava messaggi su Instagram proprio con Mariangela.

Mario, convinto di aver deluso Ida, aveva deciso di lasciare il programma, ma Maria De Filippi aveva provato a convincerlo a restare. Oggi la puntata è iniziata con Ida e Mario che parlavano nei camerini del programma.

Ida convince Mario a Restare

Mario, in un momento di frustrazione, ha deciso di raggiungere le quinte del programma per esprimere a Ida il suo disagio e il suo desiderio di lasciare Uomini e donne.

Questo atteggiamento di Mario, secondo Tina Cipollari e di Gianni Sperti, dimostrerebbe che i sentimenti del cavaliere verso la tronista sono molto deboli.

"Ida non puoi stare lì a supplicare un uomo di restare. Sinceramente Mario tu stai mettendo al primo posto te stesso e non i sentimenti di Ida, stai tutelando te stesso", ha sottolineato Gianni.

Di fronte alle preghiere di Ida e alle critiche che arrivavano dallo studio, Mario alla fine ha accettato di restare e ha dichiarato il suo interesse nei confronti di Ida. La tensione è rimasta alta mentre la situazione si è risolta solo momentaneamente.

La reazione di Ernesto

Appena entrato in studio, Mario è stato attaccato da Ernesto. "Mario voglio darti un consiglio, ti devi preoccupare della gente fuori, fossi in te sarei preoccupato della mia esterna con Ida".

"Sono rimasto deluso del tuo comportamento", ha aggiunto Ernesto rivolgendosi a Ida "_Il fatto di rincorrerlo e insistere, così fai lo zerbino, io non voglio un tappetino al mio fianco ma una donna"

Trono Over: Manuella contro Alessio

Nel trono over Manuela è stata protagonista di un incredibile pacco rifilato ad Alessio. Delusa dal comportamento del cavaliere, la ragazza ha deciso di dargli buca, organizzando tutto nei dettagli, come ha descritto la stessa Maria De Filippi.

"Questa è una situazione nuova per me. Manuela dice ad Alessio 'ok, usciamo', ma poi esce con Daniele. Gli dà un indirizzo e fa in modo che Alessio si rechi lì ad aspettare inutilmente. E non gli risponde neanche più! Che delusione per lui, lo hai mandato in un posto ad aspettarti.", ha raccontato la conduttrice al pubblico

Manuela ha spiegato di aver preso questa decisione dopo che Alessio l'aveva messa da parte, nascondendo la loro conoscenza in studio. Alessio ha respinto l'accusa, sostenendo che il suo atteggiamento mirava a tutelare Manuela. Maria De Filippi si è schierata dalla parte della dama.