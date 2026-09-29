Uomini e Donne, Gemma frena con Fabio: Giovanni sotto accusa

Oggi, 29 settembre, è andata in onda il secondo appuntamento della nuova settimana di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Al centro della puntata sono stati ancora una volta i protagonisti del Trono Over: Gemma Galgani continua la conoscenza con Fabio dopo i baci, ma in studio ammette di voler procedere con calma. Luci puntate anche su Giovanni, alle prese con nuove conoscenze e confronti.

Gemma frena con Fabio, mentre Giovanni finisce sotto accusa

Gemma Galgani continua la sua conoscenza con Fabio. Tra i due ci sono stati anche dei baci, ma la dama torinese ha spiegato in studio di non voler accelerare i tempi e di preferire procedere con calma. Le sue parole hanno suscitato le critiche di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che hanno sottolineato come il suo atteggiamento possa essere interpretato come un segnale di scarso interesse nei confronti del cavaliere.

Fabio, però, ha mostrato di voler proseguire la conoscenza e ha chiesto a Gemma di incontrarsi nuovamente. La dama ha accettato, anche se senza mostrare particolare entusiasmo.

Per Giovanni la puntata è stata piuttosto movimentata. Il cavaliere è uscito sia con Gloria Nicoletti sia con Sabrina Zago, ma non ha convinto fino in fondo nessuna delle due conoscenze. Gloria, in particolare, ha spiegato di aver vissuto un incontro molto più passionale con Ignazio, facendo così capire a Giovanni di non essere rimasta particolarmente colpita dalla loro uscita.

Giovanni sul parterre di Uomini Donne

Il cavaliere, tuttavia, non sembra intenzionato ad arrendersi e decide di puntare su una nuova conoscenza: Elena. La dama, però, lo accusa di non essere stato sincero. Secondo Elena, infatti, Giovanni avrebbe detto di non conoscere la sua età, nonostante lei gliel'avesse già comunicata durante un ballo. Elena sceglie quindi di non vedersi con lui.

A Giovanni arriva però una nuova possibilità. Marina Brochetta gli chiede infatti di uscire e di conoscersi meglio. La nuova frequentazione non manca di suscitare le critiche di Tina Cipollari, mentre in studio il confronto tra i protagonisti contribuisce a rendere l'atmosfera particolarmente vivace.

In studio arriva Donato, nuovo cavaliere del parterre di Uomini e donne

Nel corso della puntata, Maria De Filippi presenta anche Donato, nuovo cavaliere originario della provincia di Barletta. Donato racconta alcuni aspetti della sua vita e spiega di avere una particolare passione per la cucina, soprattutto per gli spaghetti all'astice, il suo piatto forte dietro i fornelli. Al centro della pista si cimenta poi nella mazurca con Margherita, ma sa ballare anche il tango. Nel tempo libero, inoltre, Donato svolge il ruolo di commissario nelle gare automobilistiche, raccontando così al pubblico un'altra delle sue passioni.