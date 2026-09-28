Uomini e Donne anticipazioni: Rosanna Siino bacia Antonio e scoppia la lite con Paola Fatuzzo

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne Rosanna Siino e Antonio Marino si avvicinano, mentre Gemma riceve una sorpresa da Fabio. Nel Trono Classico Giorgia punta su Raffaele e Giovanni discute sui tacchi.

La nuova registrazione di Uomini e Donne del 28 settembre ha portato in studio diverse dinamiche destinate a far discutere. Nel Trono Over si è acceso il confronto tra Rosanna Siino e Paola, dopo la nuova frequentazione tra Rosanna e Antonio Marino, mentre Gemma Galgani ha raccontato la propria delusione nei confronti di Fabio. Nel Trono Classico, invece, spazio ai percorsi di Giorgia, Giacomo e Giovanni Grazioso, con nuove esterne, dubbi sulla sincerità di una corteggiatrice e un confronto che ha coinvolto anche Alessandra Mussolini.

Trono Over: Rosanna Siino e Antonio Marino si avvicinano

La registrazione, come riportato da Lollo Magazine, parte dalle vicende di Rosanna Siino e Antonio Marino. I due hanno iniziato una frequentazione e hanno trascorso insieme diversi momenti fuori dallo studio. Dopo una cena, sono andati a ballare e tra loro sono arrivati anche alcuni baci.

Il nuovo avvicinamento non è però passato inosservato in studio. Tra Rosanna e Paola è infatti nato un confronto particolarmente acceso, con le due protagoniste che si sono trovate su posizioni molto distanti.

Antonio e Paola del Trono Over

A complicare ulteriormente la situazione è stato il racconto di Rebecca. La dama ha riferito che, durante una sua precedente uscita con Antonio, il cavaliere avrebbe parlato di Paola utilizzando un'espressione molto dura. Nel frattempo, è arrivata anche una decisione importante per Margherita e Antonio: i due hanno scelto di interrompere la loro conoscenza.

Gemma Galgani delusa da Fabio, ma arriva una sorpresa

Al centro dello studio sono stati poi chiamati Gemma Galgani e Fabio. La dama ha raccontato di essere rimasta delusa durante i due giorni trascorsi a Roma. Fabio era impegnato con il trasloco insieme alla madre e, secondo quanto raccontato da Gemma, non sarebbe riuscito a dedicarle il tempo che lei avrebbe desiderato. Il cavaliere ha però deciso di reagire con un gesto romantico. In studio è arrivato infatti un mazzo di fiori per Gemma, una sorpresa pensata per lei dopo il momento di difficoltà vissuto durante la permanenza a Roma.

Trono Classico: Giorgia sceglie Raffaele e critica gli altri corteggiatori

Si passa quindi al Trono Classico, dove la prima protagonista è Giorgia. La tronista ha scelto di portare in esterna Raffaele e, una volta tornata in studio, ha spiegato di considerarlo al momento l'unico corteggiatore che percepisce come realmente autentico.

Alessandra Mussolini a Uomini e Donne

Giorgia non ha risparmiato critiche agli altri ragazzi, arrivando a definirli addormentati. Secondo la tronista, alcuni sembrerebbero essere più concentrati sul rapporto di amicizia che hanno instaurato tra loro che sul tentativo di conquistarla.

Giacomo mette in dubbio il nuovo interesse di Martina

Al centro della registrazione c'è stato anche Giacomo, nuovamente protagonista di un'esterna con Martina Donati, che aveva già incontrato nella precedente registrazione.

La corteggiatrice ha spiegato che inizialmente non era certa di provare un'attrazione nei confronti del tronista. Dopo appena due giorni, però, il suo atteggiamento sarebbe cambiato. Martina ha raccontato di essere rimasta colpita da diversi aspetti di Giacomo, dal modo di vestirsi alla gestualità, compreso il modo in cui muove le mani.

Il tronista ha però accolto questo improvviso cambio di prospettiva con qualche perplessità. Giacomo ha infatti espresso dubbi sulla sincerità dell'interesse di Martina e ha ipotizzato che la ragazza possa aver cambiato atteggiamento anche dopo aver scoperto che lui dispone di una situazione economica particolarmente agiata.

Il tronista Giacomo Vacalabre

Giovanni Grazioso discute con la corteggiatrice sulla serata in discoteca

Infine, spazio a Giovanni Grazioso, che ha raccontato quanto accaduto dopo un'esterna con una delle sue corteggiatrici. Il tronista ha spiegato di aver visto sui social che la ragazza era stata in una discoteca di Milano. A colpirlo negativamente sarebbe stato soprattutto un atteggiamento della corteggiatrice nei confronti di un ragazzo dai capelli rossi.

La ragazza ha però chiarito che l'uomo visto accanto a lei era semplicemente il fidanzato di una sua amica. Il confronto si è poi spostato sulle serate in discoteca e sull'abbigliamento. Giovanni ha chiesto alla corteggiatrice se fosse possibile evitare di andare a ballare e anche di indossare i tacchi, spiegando di non sentirsi particolarmente a suo agio in determinate situazioni.

La richiesta ha provocato la reazione di Alessandra Mussolini, che ha contestato il ragionamento del tronista e ha sottolineato come non sia corretto chiedere a una ragazza di rinunciare ai tacchi per una questione legata alla differenza di altezza. È intervenuta anche Maria De Filippi, precisando che il punto sollevato da Giovanni sarebbe legato soprattutto a un suo disagio personale nei confronti della differenza di altezza.