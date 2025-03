Uomini e Donne, anticipazioni 6 marzo: scontro tra Morena e Margherita, novità per Gianmarco

Altro appuntamento con Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che allieta da anni i pomeriggi degli italiani. Le anticipazioni della puntata del 6 marzo sono molto interessanti, perché pare che andrà in onda uno scontro piuttosto acceso tra Morena e Margherita.

Nuovi intrecci, storie d'amore ed esterne molto emozionanti, ma purtroppo anche scontri e liti tra dame e cavaliere del trono over ma anche tra corteggiatrici. Secondo quanto si evince dalle anticipazioni di oggi, riportate da Lorenzo Pugnaloni sui social, andrà in onda la seconda parte della puntata che è stata registrata lo scorso 24 febbraio. Ecco cosa vedremo.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi, giovedì 6 marzo: si accende la discussione tra Morena e Margherita

Protagoniste della puntata di oggi saranno Morena e Margherita, le due dame del Trono Over che per un po' hanno condiviso lo stesso uomo. Dapprima le due hanno corteggiato Mario Cusitore, che ha poi abbandonato il programma, e poi Giovanni, che per il momento sta però conoscendo Francesca. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, le due dame nella puntata di oggi discuteranno in modo anche abbastanza animato. Non si sa molto sui motivi che hanno spinto le due a scagliarsi l'una contro l'altra ma la discussione, si dice sarà piuttosto animata e gli animi molto tesi.

Verrà dato anche spazio al trono di Gianmarco, il barbiere romano che ha accolto l'invito di Maria De Filippi. Il giovane sta conoscendo le sue corteggiatrici e nello specifico andranno in onda le esterne di Francesca e Cristina, che hanno deciso di portare il tronista al mare.

L'esterna con Cristina è andata molto bene, Francesca invece ha sfidato il tronista chiedendogli di fare il bagno e Gianmarco ha indossato il costume e ha fatto contenta la sua corteggiatrice.

Il tronista farà chiarezza su ciò che prova per Francesca, sostenendo di vederla più come un'amica. Appuntamento con queste dinamiche, e tante altre, nella puntata di Uomini e Donne, che come sempre andrà in onda a partire dalle ore 14.45 su Canale 5.