Uomini e donne: Alessandro Vicinanza si ribella, Mario fa di tutto per essere scaricato da Ida

Nuovo appuntamento di Uomini e donne con Alessandro Vicinanza che si è stufato di essere definito in maniera negativa dalle dame del dating show.

Alessandro Vicinanza è stato ancora una volta il protagonista della puntata di Uomini e donne. L'ex di Ida Platano, da quando è tornato nel dating show, ha spesso rubato la scena agli altri cavalieri del programma. Oggi si è parlato del suo rapporto con le altre dame, mentre Mario continua a dare l'impressione che voglia essere allontanato da Ida Platano, la tronista che dovrebbe corteggiare.

Recap della puntata di Uomini e Donne

Il programma è iniziato con Alessandro e Maura che, inizialmente, avevano detto di voler proseguire la loro conoscenza.

Le buone intenzioni sono subito naufragate quando il cavaliere, rispondendo alle domande di Maria De Filippi, ha ammesso di voler uscire contemporaneamente anche con Roberta Di Padua, ma che lei, per ora, non ne vuole sapere. Dalle anticipazioni sappiamo che Roberta presto cambierà idea.

Le tensioni tra Alessandro, Ida e Mario

Nella discussione è intervenuta anche Cristina Tenuta, lei e Alessandro si accusano di tutto, si rinfacciano reciprocamente, anche lo scarso amore per gli animali. Nel Dibattito che ne nasce ha detto la sua anche Ida Platano, la tronista che è stata fidanzata con Alessandro per diversi mesi.

Uomini e donne: Nuove segnalazioni su Mario, Pierpaolo fa piangere Ida che lascia lo studio.

L'intervento rancoroso di Ida scatena la reazione di Mario, convinto che la rabbia di Ida nei confronti di Alessandro nasconda un sentimento che non è stato ancora cancellato. Mario ritiene che la tronista non abbia dimenticato il suo ex.

Per gran parte del pubblico, le parole dello speaker napoletano nascondono una sola verità: Mario vorrebbe che Ida lo scaricasse facendolo uscire dal programma.

Roberta non balla con Alessandro

Arriva il momento del ballo, Tina e Tinì invitano Alessandro e Roberta a ballare al centro dello studio, per Gianni, invece, la dama fa bene a non fidarsi di Alessandro.

Dopo un altro ballo, Mario continua a sostenere che tra Ida e Alessandro ci siano situazioni da chiarire, e Roberta pensa che Ida si stia legando a Mario. Vicinanza difende sé stesso dalle critiche delle dame e Roberta gli consiglia di riflettere sui suoi comportamenti.

Nel frattempo, Brando, l'altro tronista, aveva lasciato lo studio per inseguire Raffaella. I due sono rimasti a parlare per tutto il tempo della puntata. Questa situazione ha fatto piangere Beatriz che ha confessato che si sta innamorando del tronista.

Trono Over: Luciani ed Ida

Nel segmento successivo, Luciano e Ida, la dama del Trono Over, sono al centro dell'attenzione. Ida confessa di essere coinvolta ma teme di affezionarsi; quando Luciano accetta di far scendere sul parterre due donne che lo vogliono conoscere, Ida lascia lo studio. Luciano trova Claudia, una delle due donne, piacevole ma preferisce andare a parlare con Ida.

Sabrina e Francesco vogliono continuare a frequentarsi, lei spera che Francesco sia paziente.