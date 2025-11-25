Uomini e Donne, Agnese insultata per il bacio con Roberto: “Put*ana”. La sua reazione

Un nuovo episodio di violenza verbale colpisce il mondo della televisione. Stavolta a finire nel mirino degli haters è Agnese De Pasquale, dama del Trono Over di Uomini e Donne, presa di mira dopo essersi scambiata un bacio con Roberto Priolo, il cavaliere con cui sta costruendo una conoscenza sempre più intensa.

Dalla delusione con Federico alla chimica immediata con Roberto

Il percorso di Agnese in queste prime settimane non è stato semplice. La dama aveva inizialmente provato a conoscere Federico Mastrostefano, ma nonostante un continuo tira e molla non era mai nato un reale interesse da parte del cavaliere. La svolta è arrivata quando ha iniziato a frequentare Roberto Priolo: tra i due è scattata subito una forte sintonia, che li ha portati a scambiarsi un bacio appassionato davanti al pubblico del dating show.

L'insulto sui social Ad Agnese dopo il bacio a Uomini e donne

Dopo la messa in onda della puntata è arrivato, purtroppo, il lato più tossico del web. Una spettatrice ha insultato pesantemente Agnese, apostrofandola con termini volgari e misogini. La cosa più triste? L'offesa proveniva proprio da un'altra donna. Agnese ha deciso di condividere l'insulto nelle sue storie Instagram per denunciare l'accaduto e mostrare quanto odio gratuito circoli ancora oggi.

Il bacio tra Roberto e Agnese

Cosa ha risposto Agnese alla sua hater

"Ho pensato a lungo se pubblicare questo post perché sporcare il mio profilo con odio e violenza mi duole. Ma è giusto farlo. Questa è la violenza verbale che si riceve solo perché si è DONNE. E NO, non fa parte del gioco. È inammissibile." La dama ha difeso il proprio percorso e la propria libertà di vivere emozioni sincere:

"In quei baci non c'è nulla di sporco. Sono una donna passionale, libera, autonoma, così come i miei genitori mi hanno cresciuta. Essere una donna libera non fa di me una donnaccia, né una cattiva madre, né una pessima lavoratrice." Agnese ha sottolineato anche un punto cruciale: mentre a lei sono stati rivolti insulti, nessuno ha giudicato l'uomo che ha baciato. "Prima di quel bacio ne avevo dati altri 2 ad altre due persone e anche l'uomo che era con me, stessa situazione! Ma lui è un signore e io?"

Il sostegno di Roberto: "Sei la mia donna, sono fiero di noi"

A difendere Agnese è arrivato lo stesso Roberto Priolo, che sotto il post della dama ha scritto parole cariche di affetto: "Non lasciare che le parole degli altri ti colpiscano, Agnese. Sei una persona speciale e il nostro momento insieme è stato autentico. Sei la mia donna e sono fiero di te. Sono fiero di noi." Un messaggio forte che rafforza la complicità tra i due e che mostra quanto la loro conoscenza sia destinata a proseguire.